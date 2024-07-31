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Бюджетна декларація на 2025-2027 роки містить низку позитивних сигналів для бізнесу, - Леонов

Середа 31 липня 2024 11:15
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Бюджетна декларація на 2025-2027 роки містить низку позитивних сигналів для бізнесу, - Леонов Фото: Олексій Леонов (архівне фото)
Автор: Олександр Мороз

Уряд схвалив Бюджетну декларацію на 2025-2027 роки. Найважливішим питанням у цьому документі є забезпечення сектора оборони й безпеки, інші пріоритетні напрямки – це нова ветеранська політика, забезпечення економічної стійкості, євроінтеграція, енергетична незалежність нашої держави.

Про це заявив народний депутат, член парламентського комітету з питань податкової та митної політики Олексій Леонов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ.

"У схваленій бюджетній декларації бачу декілька позитивних сигналів для бізнесу. Ставки ключових податків у цьому документі – НДС, податок на прибуток підприємства, податок на доходи фізичних осіб – залишаються без змін", - повідомив політик.

За його словами, також очікується, що гривня збереже свою стабільність: курс долара на найближчі три роки прогнозується на рівні 45-46 грн. Зростання споживчих цін коливатиметься від 8 до 10% на рік.

Нагадаємо, що Бюджетна декларація – це документ середньострокового бюджетного планування, який визначає засади бюджетної політики та показники державного бюджету на середньостроковий період і є основою для складання проекту державного бюджету й прогнозів місцевих бюджетів.

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