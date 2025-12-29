Зарплати зростуть на 150%. Кабмін анонсує підвищення виплат вже з січня, але не всім

Коли та наскільки зростуть оклади соцпрацівників

Українцям розповіли, що схвалена урядом постанова про підвищення посадових окладів для фахівців, які працюють у надавачів соціальних та реабілітаційних послуг, набирає чинності з 1 січня 2026 року.

Уточнюється при цьому, що посадові оклади соціальних працівників зростуть майже в 2,5 рази.

Згідно з інформацією міністерства, наразі в Україні - близько 80 тисяч фахівців, які працюють у сфері соціальних та реабілітаційних послуг.

Саме від них залежить доступність і якість допомоги для людей.

Міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін зауважив, що "ця робота вимагає великого ресурсу, який вимірюється не лише фаховістю, а й емоційним включенням, здатністю співчувати та допомагати".

"Підвищення оплати праці соціальних працівників - це крок до справедливої підтримки тих, хто щодня підтримує інших", - додав він.

Як зміняться зарплати соцпрацівників у 2026 році

У міністерстві пояснили, що рішення Кабміну затвердило "застосування коефіцієнта 2,5 при визначенні розміру посадових окладів" соціальних працівників.

Це означає зростання посадових окладів приблизно на +150%:

соціальний менеджер (15 тарифний розряд): з 8 243 гривень до 20 607 гривень (+150%);

фахівець із соціальної роботи (12 тарифний розряд): з 6 773 гривень до 16 932 гривень (+150%);

молодша медична сестра (4 тарифний розряд): з 4 058 гривень до 10 145 гривень (+150%).

"Підвищення оплати праці дозволить зберегти професійні кадри та забезпечувати розвиток послуг", - підсумували у Міністерстві соціальної політики, сім'ї та єдності.