Зарплати зростуть на 150%. Кабмін анонсує підвищення виплат вже з січня, але не всім

Кабінет міністрів ухвалив рішення про підвищення посадових окладів для фахівців, які працюють у надавачів соціальних та реабілітаційних послуг в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності України.
Українцям розповіли, що схвалена урядом постанова про підвищення посадових окладів для фахівців, які працюють у надавачів соціальних та реабілітаційних послуг, набирає чинності з 1 січня 2026 року.
Уточнюється при цьому, що посадові оклади соціальних працівників зростуть майже в 2,5 рази.
Згідно з інформацією міністерства, наразі в Україні - близько 80 тисяч фахівців, які працюють у сфері соціальних та реабілітаційних послуг.
Саме від них залежить доступність і якість допомоги для людей.
Міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін зауважив, що "ця робота вимагає великого ресурсу, який вимірюється не лише фаховістю, а й емоційним включенням, здатністю співчувати та допомагати".
"Підвищення оплати праці соціальних працівників - це крок до справедливої підтримки тих, хто щодня підтримує інших", - додав він.
У міністерстві пояснили, що рішення Кабміну затвердило "застосування коефіцієнта 2,5 при визначенні розміру посадових окладів" соціальних працівників.
Це означає зростання посадових окладів приблизно на +150%:
"Підвищення оплати праці дозволить зберегти професійні кадри та забезпечувати розвиток послуг", - підсумували у Міністерстві соціальної політики, сім'ї та єдності.
