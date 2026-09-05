Зарплати зростають, а кандидатів не більшає: де роботодавці не можуть закрити вакансії

Де зарплати зросли, а кількість відгуків не змінилася

Єдиною сферою у дослідженні, де кількість відгуків на одне оголошення залишилася незмінною, стала "Освіта/переклад".

У липні 2026 року на одне оголошення тут припадало в середньому 6,9 відгуку - стільки ж, як роком раніше. При цьому медіанна зарплата зросла на 20,7% - з 14 500 до 17 500 гривень.

У яких сферах відгуків стало менше

Найбільше серед наведених категорій кількість відгуків скоротилася у сфері "Початок кар'єри/Студенти" - на 26,3%. Водночас медіанна зарплата тут зросла на 24,7% - з 20 000 до 24 938 гривень.

У "Красі/фітнесі/спорті" зарплата за рік підвищилася на 11,3% - з 19 388 до 21 588 гривень. При цьому кількість відгуків на одне оголошення зменшилася на 24,3%.

У "Роздрібній торгівлі/продажах/закупках" медіанна зарплата зросла на 15,8% - з 18 000 до 20 850 гривень, а кількість відгуків скоротилася на 22,4%.

Ще в одній сфері відгуків поменшало більш ніж на 10% - "Охорона/безпека". Тут медіанна зарплата збільшилася на 9,6% - з 14 200 до 15 563 гривень, а кількість відгуків знизилася на 14,7%.

У "Адміністративному персоналі/HR/Секретаріаті" зарплата зросла на 14% - з 20 375 до 23 238 гривень. Водночас кількість відгуків скоротилася на 10%.

У "Виробництві/робітничих спеціальностях" медіанна зарплата підвищилася одразу на 26,4% - з 22 750 до 28 750 гривень. Проте кількість відгуків на одне оголошення зменшилася на 9,4%.

Схожа ситуація у "Клінінгу/домашньому персоналі": зарплата зросла на 18,2% - з 11 426 до 13 500 гривень, а кількість відгуків знизилася на 7,5%.

У "Сільському і лісовому господарстві / агробізнесі" медіанна зарплата збільшилася на 15,9% - з 25 875 до 30 000 гривень. Водночас кількість відгуків скоротилася на 7,2%.

У "Логістиці/складі/доставці" зарплата зросла на 11,5% - з 27 700 до 30 875 гривень, а кількість відгуків зменшилася на 5,1%.

У "СТО/автомийках" медіанна зарплата підвищилася на 16,7% - з 30 000 до 35 000 гривень. Кількість відгуків при цьому скоротилася на 4,5%.

У "Нерухомості" зарплата зросла на 6% - з 35 625 до 37 757 гривень, а кількість відгуків зменшилася на 5,7%.

Чому вищої зарплати недостатньо

На українському ринку праці зберігається дефіцит кадрів. На ситуацію впливають, зокрема, мобілізація, міграція та демографічні зміни.

Водночас для пошукачів важливими стають не лише гроші. Серед факторів, які можуть впливати на вибір роботи, - можливість бронювання, гнучкий або гібридний формат, умови праці та стабільність компанії.

Для роботодавців це означає, що підвищення зарплати не завжди достатньо для залучення потрібних фахівців.

Конкурентною перевагою може стати комплексна пропозиція: навчання і розвиток, кращі умови праці та залучення ширшого кола кандидатів, зокрема ветеранів, людей старшого віку та жінок до професій, де вони традиційно представлені менше.