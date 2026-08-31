Середня зарплата в Україні впала: скільки заробляють у липні

У липні в Україні знизилась середня зарплата.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики України .

Ситуація на ринку праці залишається нерівномірною і за іншими показниками.

Станом на 1 серпня 2026 року загальна заборгованість із виплати заробітної плати в Україні становила 3,8 мільярда гривень.

Найбільше платять у сфері інформації та телекомунікацій - 78 716 гривень.

Найвищі зарплати у липні зафіксували в таких регіонах:

Це на 1,6% менше, ніж було зафіксовано місяцем раніше, у червні 2026 року.

За даними Держстату, у липні середня номінальна зарплата по Україні становила 32 243 гривні.

За даними аналізу вакансій у сфері реклами, дизайну та PR у липні на одне оголошення припадало майже 37 відгуків, тоді як роботодавці найбільше шукали виробничий персонал.

Нагадаємо, різниться в Україні і доступність першого житла для молоді залежно від міста.

Оренда однокімнатної квартири забирає від 14% до 76% доходу, а на купівлю власної квартири у найдорожчих містах довелося б відкладати близько 10 років.