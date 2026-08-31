Середня зарплата в Україні впала: скільки заробляють у липні
У липні в Україні знизилась середня зарплата.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики України.
Скільки заробляють українці в середньому
За даними Держстату, у липні середня номінальна зарплата по Україні становила 32 243 гривні.
Це на 1,6% менше, ніж було зафіксовано місяцем раніше, у червні 2026 року.
Де в Україні платять найбільше, а де найменше
Найвищі зарплати у липні зафіксували в таких регіонах:
- Київ - 49 463 гривні;
- Луганська область - 35 367 гривень;
- Київська область - 33 268 гривень.
Найнижчі показники - у таких областях:
- Чернівецька область - 23 354 гривні;
- Кіровоградська область - 23 532 гривні.
У яких сферах зарплати найвищі, а де найнижчі
Найбільше платять у сфері інформації та телекомунікацій - 78 716 гривень.
Найменше отримують працівники освіти - лише 20 237 гривень.
Станом на 1 серпня 2026 року загальна заборгованість із виплати заробітної плати в Україні становила 3,8 мільярда гривень.
Ситуація на ринку праці залишається нерівномірною і за іншими показниками.
За даними аналізу вакансій у сфері реклами, дизайну та PR у липні на одне оголошення припадало майже 37 відгуків, тоді як роботодавці найбільше шукали виробничий персонал.
Нагадаємо, різниться в Україні і доступність першого житла для молоді залежно від міста.
Оренда однокімнатної квартири забирає від 14% до 76% доходу, а на купівлю власної квартири у найдорожчих містах довелося б відкладати близько 10 років.