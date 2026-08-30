36 відгуків на одну вакансію: де в Україні найвища конкуренція за роботу

Український ринок праці залишається незбалансованим: у липні найбільше вакансій було у виробництві та робітничих спеціальностях, а найвища конкуренція серед кандидатів - у рекламі, дизайні та PR.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на аналіз OLX Робота .

Головне: Найвища конкуренція серед пошукачів у липні 2026 року була у сфері "Реклама/дизайн/PR" - 36,9 відгука на одну вакансію.

серед пошукачів у липні 2026 року була у сфері "Реклама/дизайн/PR" - 36,9 відгука на одну вакансію. Найбільше вакансій роботодавці розмістили у сфері "Виробництво/робітничі спеціальності" - майже 20 тисяч.

роботодавці розмістили у сфері "Виробництво/робітничі спеціальності" - майже 20 тисяч. У робітничій сфері медіанна зарплата за рік зросла з 22 750 до 28 750 грн. У логістиці було 17 640 вакансій, а медіанна зарплата зросла до 30 875 грн.

за рік зросла з 22 750 до 28 750 грн. У логістиці було 17 640 вакансій, а медіанна зарплата зросла до 30 875 грн. Майже 80% роботодавців відчувають кадровий дефіцит, а 30% вакансій залишаються відкритими понад три місяці.

Де пошукачам найважче знайти роботу

Найвища конкуренція серед кандидатів у липні була у сфері "Реклама/дизайн/ PR". У середньому на одне оголошення припадало 36,9 відгука. Рік тому показник був дещо нижчим - 36,6.

На другому місці опинилася сфера "Колл-центри/Телекомунікації" - 30,3 відгука на одну вакансію проти 26 у липні 2025 року.

Далі - "Початок кар'єри/Студенти", де на одне оголошення припадало 21 відгук. Торік конкуренція тут була значно вищою - 28,5 відгука.

У сфері "IT/комп'ютери" показник за рік знизився з 16,1 до 11,5 відгука на вакансію. Серед адміністративного персоналу, HR та секретаріату - з 12 до 10,8.

У категорії "Культура/мистецтво/розваги" в липні 2026 року було в середньому 10 відгуків на одну вакансію проти 14,2 роком раніше.

При цьому для кандидатів важливі не лише зарплата та професійні перспективи. За даними дослідження OLX Робота та EBA, серед ключових факторів під час вибору роботи - близькість до дому, гнучкий графік та офіційне працевлаштування.

Де роботодавці шукають найбільше працівників

Найбільше вакансій у липні 2026 року було опубліковано у сфері "Виробництво/робітничі спеціальності" - 19 974 оголошення.

Водночас медіанна зарплата у цій категорії за рік зросла з 22 750 до 28 750 грн.

На другому місці - "Роздрібна торгівля/продажі/закупки" з 19 205 вакансіями. Медіанна зарплата тут збільшилася з 18 000 до 20 850 грн.

Третю позицію посіла "Логістика/Склад/Доставка" - 17 640 оголошень. Медіанна зарплата за рік зросла з 27 700 до 30 875 грн.

Ще 10 445 вакансій роботодавці розмістили у сфері "Будівництво/облицювальні роботи". Медіанна зарплата тут підвищилася з 31 125 до 38 125 грн.

У категорії "Готельно-ресторанний бізнес/Туризм" було 8 741 оголошення, а медіанна зарплата зросла з 17 750 до 21 000 грн.

Ринок праці залишається незбалансованим

Дані свідчать про суттєву різницю між інтересами кандидатів та потребами роботодавців. Наприклад, у сфері "Реклама/дизайн/PR" на одне оголошення припадає 36,9 відгука, тоді як у "Медицині/фармацевтиці" - лише 2,6.

Це означає, що в одних сегментах кандидати конкурують між собою за вакансії, а в інших роботодавці змушені конкурувати за працівників.

За даними дослідження OLX Робота та EBA, майже 80% роботодавців відчувають кадровий дефіцит. При цьому 30% вакансій вдається закрити лише за понад три місяці, а менш ніж 6% - швидше ніж за місяць.

На тлі нестачі кадрів роботодавці поступово підвищують зарплати та змінюють умови праці, щоб залучати потрібних фахівців.