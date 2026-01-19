ua en ru
Зарплати зросли до 80%: кому роботодавці підвищили оплату через нестачу кадрів

Понеділок 19 січня 2026 06:40
Яких працівників найбільше не вистачає в Україні
Автор: Тетяна Веремєєва

Кадрова криза у 2025 році змусила роботодавців переглянути підходи до найму персоналу. Компанії дедалі частіше відкривають вакансії для жінок, людей з інвалідністю, кандидатів у декреті та осіб пенсійного віку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані OLX Робота.

Найбільше зростання кількості оголошень, що підходять цим категоріям кандидатів, зафіксували у сферах готельно-ресторанного бізнесу, роздрібної торгівлі, логістики, виробництва та телекомунікацій.

Робота для людей з інвалідністю

Впродовж 2025 року кількість вакансій для кандидатів з інвалідністю суттєво зросла. Найбільший стрибок показали робітничі професії:

  • вакансій комплектувальника стало майже у 16 разів більше;
  • пропозицій для помічників кухаря - у 12 разів більше.

Найчастіше роботодавці шукають людей з інвалідністю на посади кухарів, пекарів, пакувальників, водіїв і продавців. Паралельно зросли й зарплати: медіанні доходи фасадників, помічників кухарів, трактористів та менеджерів з продажу підвищилися на 47-56%.

Вакансії для кандидатів у декреті

Схожа тенденція спостерігається і серед вакансій, що підходять людям у декреті. Найпомітніше зросла кількість пропозицій для комплектувальників і різноробочих. Активно додавалися вакансії пекарів, менеджерів по роботі з клієнтами, кухарів та продавців.

Зарплати також пішли вгору:

  • у кол-центрах медіанна оплата праці операторів чату зросла на 82%;
  • у сфері краси та фітнесу - на 66%;
  • для вихователів і бухгалтерів - більш як на 60%.

Попит на працівників пенсійного віку

Роботодавці дедалі активніше відкривають вакансії й для пенсіонерів. Найбільше таких пропозицій з’явилося для комплектувальників, помічників кухарів та операторів кол-центрів. Високий попит також зберігається на пекарів, кухарів, різноробочих, водіїв, охоронців і швачок.

Медіанні зарплати для людей пенсійного віку за рік зросли на 48-73% залежно від посади, зокрема у диспетчерів, пекарів, мийників на СТО та операторів кол-центрів.

Загальна тенденція

За даними OLX Робота, у 2025 році роботодавці значно розширили перелік посад, відкритих для соціально вразливих категорій населення. Найдинамічніше зростання зафіксовано на робітничих і сервісних спеціальностях, де кількість вакансій у окремих випадках зросла в рази, а зарплати - на 40-80%.

Раніше РБК-Україна розповідало про ситуацію на ринку праці України у 2025 році: які вакансії найчастіше пропонували роботодавці та яку роботу найактивніше шукали українці. Дані Держслужби зайнятості показують дисбаланс між попитом і пропозицією - на окремі популярні професії бракує кандидатів, тоді як частина спеціальностей цікавить шукачів, але майже не представлена у вакансіях, і навпаки.

Також ми писали, у яких сферах найбільше вакансій в Україні взимку, які професії найпопулярніші та скільки готові платити роботодавці. Так, зростає попит на різноробочих, будівельників, працівників виробництва, торгівлі й логістики, а також на вакансії без досвіду для студентів, при цьому рівень зарплат суттєво відрізняється залежно від спеціальності.

