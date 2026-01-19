ua en ru
Деньги

Зарплаты выросли до 80%: кому работодатели повысили оплату из-за нехватки кадров

Понедельник 19 января 2026 06:40
Зарплаты выросли до 80%: кому работодатели повысили оплату из-за нехватки кадров Фото: Каких работников больше всего не хватает в Украине (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Кадровый кризис в 2025 году заставил работодателей пересмотреть подходы к найму персонала. Компании все чаще открывают вакансии для женщин, людей с инвалидностью, кандидатов в декрете и лиц пенсионного возраста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Работа.

Наибольший рост количества объявлений, подходящих этим категориям кандидатов, зафиксировали в сферах гостинично-ресторанного бизнеса, розничной торговли, логистики, производства и телекоммуникаций.

Работа для людей с инвалидностью

В течение 2025 года количество вакансий для кандидатов с инвалидностью существенно возросло. Наибольший скачок показали рабочие профессии:

  • вакансий комплектовщика стало почти в 16 раз больше;
  • предложений для помощников повара - в 12 раз больше.

Чаще всего работодатели ищут людей с инвалидностью на должности поваров, пекарей, упаковщиков, водителей и продавцов. Параллельно выросли и зарплаты: медианные доходы фасадчиков, помощников поваров, трактористов и менеджеров по продажам повысились на 47-56%.

Вакансии для кандидатов в декрете

Похожая тенденция наблюдается и среди вакансий, подходящих людям в декрете. Заметнее всего выросло количество предложений для комплектовщиков и разнорабочих. Активно добавлялись вакансии пекарей, менеджеров по работе с клиентами, поваров и продавцов.

Зарплаты также пошли вверх:

  • в колл-центрах медианная оплата труда операторов чата выросла на 82%;
  • в сфере красоты и фитнеса - на 66%;
  • для воспитателей и бухгалтеров - более чем на 60%.

Спрос на работников пенсионного возраста

Работодатели все активнее открывают вакансии и для пенсионеров. Больше всего таких предложений появилось для комплектовщиков, помощников поваров и операторов колл-центров. Высокий спрос также сохраняется на пекарей, поваров, разнорабочих, водителей, охранников и швей.

Медианные зарплаты для людей пенсионного возраста за год выросли на 48-73% в зависимости от должности, в частности у диспетчеров, пекарей, мойщиков на СТО и операторов колл-центров.

Общая тенденция

По данным OLX Работа, в 2025 году работодатели значительно расширили перечень должностей, открытых для социально уязвимых категорий населения. Самый динамичный рост зафиксирован на рабочих и сервисных специальностях, где количество вакансий в отдельных случаях выросло в разы, а зарплаты - на 40-80%.

Ранее РБК-Украина рассказывало о ситуации на рынке труда Украины в 2025 году: какие вакансии чаще всего предлагали работодатели и какую работу активнее всего искали украинцы. Данные Госслужбы занятости показывают дисбаланс между спросом и предложением - на отдельные популярные профессии не хватает кандидатов, тогда как часть специальностей интересует соискателей, но почти не представлена в вакансиях, и наоборот.

Также мы писали, в каких сферах больше всего вакансий в Украине зимой, какие профессии самые популярные и сколько готовы платить работодатели. Так, растет спрос на разнорабочих, строителей, работников производства, торговли и логистики, а также на вакансии без опыта для студентов, при этом уровень зарплат существенно отличается в зависимости от специальности.

