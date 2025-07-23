Зарплати злетіли: де зараз платять понад 25 тисяч навіть без досвіду

У червні 2025 року в Україні зафіксували зростання медіанних зарплат на низці популярних вакансій. Про це свідчать дані аналітики OLX Робота, яка порівняла зміни у сфері працевлаштування з січнем цього року.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на реліз компанії.

Торгівля: касири та продавці наближаються до 25 тисяч

Найбільше зростання - у Києві серед промоутерів у сфері "Реклама / дизайн / PR". Їхня медіанна зарплата піднялася на 123% і досягла 501 гривні на годину. Зазвичай ідеться про погодинну оплату за роздачу листівок чи розклеювання оголошень, але є й місячні ставки.

Найбільше оголошень зі зростанням зарплат - у категорії "Роздрібна торгівля / продажі / закупки". Тут підвищення стосується переважно касирів і продавців:

Львів : касир +34% (25,5 тисяч гривень), продавець +16% (24,9 тисячі гривень);

: касир +34% (25,5 тисяч гривень), продавець +16% (24,9 тисячі гривень); Київ : касир +23% (25,1 тисячі гривень), продавець +20% (25,3 тисячі гривень);

: касир +23% (25,1 тисячі гривень), продавець +20% (25,3 тисячі гривень); Житомир : продавець +17% (18,5 тисячі гривень);

: продавець +17% (18,5 тисячі гривень); Одеса : касир +13% (21,5 тисячі гривень);

: касир +13% (21,5 тисячі гривень); Вінниця: продавець +12% (16,4 тисячі гривень).

Будівництво: різноробочі стрімко набирають

Суттєве зростання зарплат також зафіксували у сфері "Будівництво / облицювальні роботи" Медіанні заробітки різноробочих підвищились у кількох містах:

Черкаси: +54% (21,5 тисячі гривень);

+54% (21,5 тисячі гривень); Кропивницький: +47% (22 тисячі гривень);

+47% (22 тисячі гривень); Луцьк: +37% (24 тисячі гривень);

+37% (24 тисячі гривень); Полтава: +32% (20,5 тисячі гривень).

Вантажники та студенти теж у плюсах

У Києві медіанна зарплата вантажників зросла на 27% - до 26 тисяч гривень. Також зростання спостерігається у:

Вінниці: +26% (18,9 тисячі гривень);

+26% (18,9 тисячі гривень); Одесі: +22% (22,5 тисячі гривень).

Цікаві зміни фіксуються й у категорії "Початок кар’єри / студенти" - вакансії для людей без досвіду. Ймовірно, це пов’язано із сезонним сплеском пропозицій у літній період:

Дніпро: +34% (18,8 тисячі гривень);

+34% (18,8 тисячі гривень); Одеса: +29% (20 тисяч гривень);

+29% (20 тисяч гривень); Київ: +19% (25,3 тисячі гривень).

Що впливає на зростання зарплат

За словами аналітиків OLX Робота, підвищення оплати праці в першій половині 2025 року здебільшого відбувається у сферах із дефіцитом кадрів - будівництві, торгівлі, логістиці.

Також роботодавці все активніше залучають молодь і людей без досвіду, збільшуючи ставки навіть на стартових посадах.