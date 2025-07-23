ua en ru
Ср, 23 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Зарплати злетіли: де зараз платять понад 25 тисяч навіть без досвіду

Середа 23 липня 2025 08:00
UA EN RU
Зарплати злетіли: де зараз платять понад 25 тисяч навіть без досвіду Як змінились зарплати на популярних вакансіях (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

У червні 2025 року в Україні зафіксували зростання медіанних зарплат на низці популярних вакансій. Про це свідчать дані аналітики OLX Робота, яка порівняла зміни у сфері працевлаштування з січнем цього року.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на реліз компанії.

Торгівля: касири та продавці наближаються до 25 тисяч

Найбільше зростання - у Києві серед промоутерів у сфері "Реклама / дизайн / PR". Їхня медіанна зарплата піднялася на 123% і досягла 501 гривні на годину. Зазвичай ідеться про погодинну оплату за роздачу листівок чи розклеювання оголошень, але є й місячні ставки.

Найбільше оголошень зі зростанням зарплат - у категорії "Роздрібна торгівля / продажі / закупки". Тут підвищення стосується переважно касирів і продавців:

  • Львів: касир +34% (25,5 тисяч гривень), продавець +16% (24,9 тисячі гривень);
  • Київ: касир +23% (25,1 тисячі гривень), продавець +20% (25,3 тисячі гривень);
  • Житомир: продавець +17% (18,5 тисячі гривень);
  • Одеса: касир +13% (21,5 тисячі гривень);
  • Вінниця: продавець +12% (16,4 тисячі гривень).

Будівництво: різноробочі стрімко набирають

Суттєве зростання зарплат також зафіксували у сфері "Будівництво / облицювальні роботи" Медіанні заробітки різноробочих підвищились у кількох містах:

  • Черкаси: +54% (21,5 тисячі гривень);
  • Кропивницький: +47% (22 тисячі гривень);
  • Луцьк: +37% (24 тисячі гривень);
  • Полтава: +32% (20,5 тисячі гривень).

Вантажники та студенти теж у плюсах

У Києві медіанна зарплата вантажників зросла на 27% - до 26 тисяч гривень. Також зростання спостерігається у:

  • Вінниці: +26% (18,9 тисячі гривень);
  • Одесі: +22% (22,5 тисячі гривень).

Цікаві зміни фіксуються й у категорії "Початок кар’єри / студенти" - вакансії для людей без досвіду. Ймовірно, це пов’язано із сезонним сплеском пропозицій у літній період:

  • Дніпро: +34% (18,8 тисячі гривень);
  • Одеса: +29% (20 тисяч гривень);
  • Київ: +19% (25,3 тисячі гривень).

Що впливає на зростання зарплат

За словами аналітиків OLX Робота, підвищення оплати праці в першій половині 2025 року здебільшого відбувається у сферах із дефіцитом кадрів - будівництві, торгівлі, логістиці.

Також роботодавці все активніше залучають молодь і людей без досвіду, збільшуючи ставки навіть на стартових посадах.

Читайте також про те, що зараз найвищі зарплати в Україні у сфері ІТ та фінансах, але швидше збільшуються оклади у торгівлі, транспорті та сфері послуг. Також прогнозується підвищення зарплат у промисловості й сільському господарстві.

Раніше ми ділились рейтингом найбільш затребуваних професій в Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України й читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Зарплата в Україні Робота в Україні
Новини
Війська РФ просунулися на кількох напрямках: в ISW показали карти
Війська РФ просунулися на кількох напрямках: в ISW показали карти
Аналітика
Рік спокою, але не для всіх. Що дасть бізнесу мораторій на перевірки
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Рік спокою, але не для всіх. Що дасть бізнесу мораторій на перевірки