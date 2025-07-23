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Зарплаты взлетели: где сейчас платят более 25 тысяч даже без опыта

Среда 23 июля 2025 08:00
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Зарплаты взлетели: где сейчас платят более 25 тысяч даже без опыта Как изменились зарплаты на популярных вакансиях (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

В июне 2025 года в Украине зафиксировали рост медианных зарплат на ряде популярных вакансий. Об этом свидетельствуют данные аналитики OLX Работа, которая сравнила изменения в сфере трудоустройства с январем этого года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на релиз компании.

Торговля: кассиры и продавцы приближаются к 25 тысячам

Самый большой рост - в Киеве среди промоутеров в сфере "Реклама / дизайн / PR". Их медианная зарплата поднялась на 123% и достигла 501 гривны в час. Обычно речь идет о почасовой оплате за раздачу листовок или расклейку объявлений, но есть и месячные ставки.

Больше всего объявлений с ростом зарплат - в категории "Розничная торговля / продажи / закупки". Здесь повышение касается преимущественно кассиров и продавцов:

  • Львов: кассир +34% (25,5 тысячи гривен), продавец +16% (24,9 тысячи гривен);
  • Киев: кассир +23% (25,1 тысячи гривен), продавец +20% (25,3 тысячи гривен);
  • Житомир: продавец +17% (18,5 тысячи гривен);
  • Одесса: кассир +13% (21,5 тысячи гривен);
  • Винница: продавец +12% (16,4 тысячи гривен).

Строительство: разнорабочие стремительно набирают

Существенный рост зарплат также зафиксировали в сфере "Строительство / облицовочные работы" Медианные заработки разнорабочих повысились в нескольких городах:

  • Черкассы: +54% (21,5 тысячи гривен);
  • Кропивницкий: +47% (22 тысячи гривен);
  • Луцк: +37% (24 тысячи гривен);
  • Полтава: +32% (20,5 тысячи гривен).

Грузчики и студенты тоже в плюсах

В Киеве медианная зарплата грузчиков выросла на 27% - до 26 тысяч гривен. Также рост наблюдается в:

  • Виннице: +26% (18,9 тысячи гривен);
  • Одессе: +22% (22,5 тысячи гривен).

Интересные изменения фиксируются и в категории "Начало карьеры / студенты" - вакансии для людей без опыта. Вероятно, это связано с сезонным всплеском предложений в летний период:

  • Днепр: +34% (18,8 тысячи гривен);
  • Одесса: +29% (20 тысяч гривен);
  • Киев: +19% (25,3 тысячи гривен).

Что влияет на рост зарплат

По словам аналитиков OLX Работа, повышение оплаты труда в первой половине 2025 года в основном происходит в сферах с дефицитом кадров - строительстве, торговле, логистике.

Также работодатели все активнее привлекают молодежь и людей без опыта, увеличивая ставки даже на стартовых должностях.

Читайте также о том, что сейчас самые высокие зарплаты в Украине в сфере ІТ и финансах, но быстрее увеличиваются оклады в торговле, транспорте и сфере услуг. Также прогнозируется повышение зарплат в промышленности и сельском хозяйстве.

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