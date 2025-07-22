Зарплати українців у 2025 році: хто заробляє найбільше та кому підвищать оклад

Середні зарплати в Україні зростають, проте ця динаміка має особливості. Найвищі - в ІТ та фінансах, але швидше збільшуються оклади у торгівлі, транспорті та сфері послуг. Також прогнозується підвищення зарплат у промисловості й сільскому господарстві.

Докладніше про ситуацію з зарплатами - в матеріалі РБК-Україна .

Головне:

Яка середня заробітна плата в Україні у 2025 році?

Представники яких професій отримують найбільше?

У яких галузях можуть зрости зарплати?

Середня зарплата в Україні

Рівень зарплат українців поступово зростає. Державна служба статистики зафіксувала підвищення середньої заробітної плати за перший квартал 2025 року на 24,1% - до 23,5 тис. грн.

Дані кадрового порталу Work.ua також свідчать про зростання окладів у розміщених вакансіях на 22% - з 20,5 тис. грн минулого року до 25 тис. грн станом на липень 2025.

Скриншот work.ua

Хто заробляє найбільше

Найвищі зарплати традиційно у сфері інформаційних технологій та телекомунікацій - у першому кварталі 2025 року вони сягнули 65,6 тис. грн (дані Держстату). Це на 32,6% більше, ніж роком раніше.

Водночас у галузі IT наразі спостерігається спад: конкуренція висока, а кількість вакансій просідає.

На другому місці - фінансова та страхова діяльність. Середня зарплата у цій галузі становить 50,3 тис. грн, а зростання за рік - 28,6%.

Далі йде професійна, наукова та технічна діяльність - 30,9 тис. грн (+17,3%). У державному управлінні та обороні середня зарплата становить 28,2 тис. грн (+20,6%).

Для порівняння, низькими залишаються зарплати в освіті. Середній рівень оплати в цій сфері складає 14,3 тис. грн. Річне зростання - 13,1%.

Серед найбільш високооплачуваних професій (окрім керівників, ІТ-фахівців і військових) на сайті Work.ua за підсумками минулого місяця були:

ендодонтист - зарплата 60 тис. грн

рієлтор, трейдер, водій-міжнародник - зарплата до 55 тис. грн

медіабаєр - зарплата 50,5 тис. грн

ортодонт - зарплата 50 тис. грн

бізнес-аналітик - зарплата 47,5 тис. грн

Фото: високі зарплати у фахівців галузі стоматології (freepik.com)

Найбільш популярні вакансії на кадровому порталі також показали зростання за останній рік: продавець-консультант (+21% до 20,5 тис. грн), менеджер з продажу (+27% до 35 тис. грн), кухар (+23% до 26,5 тис. грн), касир (+21% до 20 тис. грн), водій (+28% до 32 тис. грн), вантажник (+25% до 22,5 тис. грн), бариста (+21% до 20,5 тис. грн).

Кому підвищать зарплату

Згідно з опитуванням НБУ, найбільші очікування щодо підвищення зарплат у 2025 році можливі на середніх підприємствах, у переробній промисловості та серед компаній, що працюють виключно на експорт.

Однак зростання зарплат обмежується кількома чинниками. Зокрема, як зазначає НБУ, брак кваліфікованих працівників підтримує номінальне зростання зарплат. Але через високу інфляцію реальні доходи зростають повільніше.

Крім того, роботодавці не завжди готові пропонувати зарплати, вищі за очікування кандидатів. Дані Державної служби зайнятості та порталів з пошуку роботи показують, що очікування шукачів щодо рівня оплати праці здебільшого відповідають можливостям компаній. Це обмежує потенціал подальшого активного підвищення зарплат.

До прикладу, у Дослідженні ринку праці 2024-2025 від Федерації роботодавців України та ДСЗ, йшлося, що велика частка безробітних має низькі зарплатні очікування (лише 20% вказали бажану зарплату вище за 20 тис. грн).

Водночас 15% опитаних роботодавців назвали причиною труднощів у підборі персоналу завищені очікування по зарплаті.

Фото: підвищення зарплат очікується у промисловості (GettyImages)

Втім у тому ж Дослідженні вказано, що близько 35% компаній готові підвищувати зарплати у 2025 році. Серед них найбільший відсоток відслідковувався в:

сільському господарстві (51,7%);

(51,7%); видобувній промисловості (46,7%);

(46,7%); переробній промисловості (44,2%).

Найменший відсоток таких планів спостерігався серед роботодавців у сферах мистецтва, розваг та спорту (17%), державного управління (18,2%) та освіти (24%).

При підготовці використовувалися: дані Державної служби статистики, інформація кадрового порталу Work.ua, опитування Нацбанку "Ділові очікування підприємств", дані з "Дослідження ринку праці 2024-2025".