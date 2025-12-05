Зарплати військовим не підвищать, але будуть контракти з покращеними умовами, - Шмигаль

За його словами, проєктом бюджету збільшення грошового забезпечення для військових у 2026 році не передбачається.

"Ми передбачаємо запровадження нової форми, контрактної, яка буде містити покращені умови для всіх військовослужбовців, зокрема для діючих військовослужбовців буде змога підписувати контракти за новою формою, отримувати по них більше коштів", - розповів Шмигаль.