Зарплаты военным не повысят, но будут контракты с улучшенными условиями, - Шмыгаль

Фото: министр обороны Украины Денис Шмыгаль (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Госбюджете на 2026 год не предусмотрено увеличение зарплат для военнослужащих. В то же время правительство готовит улучшенные условия для службы по контракту.

Как сообщает РБК-Украина, об этом министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

По его словам, проектом бюджета увеличение денежного обеспечения для военных в 2026 году не предусматривается.

"Мы предусматриваем введение новой формы, контрактной, которая будет содержать улучшенные условия для всех военнослужащих, в частности для действующих военнослужащих будет возможность подписывать контракты по новой форме, получать по ним больше средств", - рассказал Шмыгаль.

 

Госбюджет-2026

Напомним, 3 декабря Верховная Рада Украины приняла закон о государственном бюджете на 2026 год. Документ во втором чтении и в целом поддержали 257 народных депутатов.

Ожидается, что закон вскоре направят на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Госбюджет-2026 перед вторым чтением сохранил основные приоритеты, заложенные при подаче проекта: доходы определены на уровне 2 трлн 918 млрд гривен, расходы составляют 4 трлн 781 млрд гривен.

Дефицит бюджета во втором чтении увеличили почти на 6 млрд гривен - до 1,9 трлн, что составляет 18,5% ВВП.

В частности, для сектора безопасности и обороны на следующий год предусмотрено 2 трлн 806 млрд гривен (27,2% ВВП).

В частности, 2 трлн 495 млрд гривен - общий фонд; 281 млрд гривен специальный фонд; 30 млрд гривен - государственные гарантии.

  • Зарплатное обеспечение военных - 1 трлн 273 млрд гривен.
  • Вооружение и военная техника - 709 млрд гривен.

Премьер-министр Юлия Свириденко подчеркнула, что Украина направляет 100% собственных поступлений на Силы обороны. Речь идет о денежном обеспечении воинов и поддержку их семей, усиление противовоздушной обороны и производство украинского оружия, в частности разработку дронов.

