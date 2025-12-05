Зарплаты военным не повысят, но будут контракты с улучшенными условиями, - Шмыгаль

По его словам, проектом бюджета увеличение денежного обеспечения для военных в 2026 году не предусматривается.

"Мы предусматриваем введение новой формы, контрактной, которая будет содержать улучшенные условия для всех военнослужащих, в частности для действующих военнослужащих будет возможность подписывать контракты по новой форме, получать по ним больше средств", - рассказал Шмыгаль.