Зарплати військовим не підвищать, але будуть контракти з покращеними умовами, - Шмигаль

У Держбюджеті на 2026 рік не передбачене збільшення зарплат для військовослужбовців. Водночас уряд готує покращені умови для служби за контрактом.

Як повідомляє РБК-Україна, про це міністр оборони України Денис Шмигаль заявив під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

За його словами, проєктом бюджету збільшення грошового забезпечення для військових у 2026 році не передбачається. "Ми передбачаємо запровадження нової форми, контрактної, яка буде містити покращені умови для всіх військовослужбовців, зокрема для діючих військовослужбовців буде змога підписувати контракти за новою формою, отримувати по них більше коштів", - розповів Шмигаль.