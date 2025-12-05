Зарплаты военным не повысят, но будут контракты с улучшенными условиями, - Шмыгаль

В Госбюджете на 2026 год не предусмотрено увеличение зарплат для военнослужащих. В то же время правительство готовит улучшенные условия для службы по контракту.

Как сообщает РБК-Украина, об этом министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

По его словам, проектом бюджета увеличение денежного обеспечения для военных в 2026 году не предусматривается. "Мы предусматриваем введение новой формы, контрактной, которая будет содержать улучшенные условия для всех военнослужащих, в частности для действующих военнослужащих будет возможность подписывать контракты по новой форме, получать по ним больше средств", - рассказал Шмыгаль.