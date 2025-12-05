ua en ru
Пт, 05 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Зарплаты военным не повысят, но будут контракты с улучшенными условиями, - Шмыгаль

Пятница 05 декабря 2025 15:17
UA EN RU
Зарплаты военным не повысят, но будут контракты с улучшенными условиями, - Шмыгаль Фото: министр обороны Украины Денис Шмыгаль (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Госбюджете на 2026 год не предусмотрено увеличение зарплат для военнослужащих. В то же время правительство готовит улучшенные условия для службы по контракту.

Как сообщает РБК-Украина, об этом министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

По его словам, проектом бюджета увеличение денежного обеспечения для военных в 2026 году не предусматривается.

"Мы предусматриваем введение новой формы, контрактной, которая будет содержать улучшенные условия для всех военнослужащих, в частности для действующих военнослужащих будет возможность подписывать контракты по новой форме, получать по ним больше средств", - рассказал Шмыгаль.

Госбюджет-2026

Напомним, 3 декабря Верховная Рада Украины приняла закон о государственном бюджете на 2026 год. Документ во втором чтении и в целом поддержали 257 народных депутатов.

Ожидается, что закон вскоре направят на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Госбюджет-2026 перед вторым чтением сохранил основные приоритеты, заложенные при подаче проекта: доходы определены на уровне 2 трлн 918 млрд гривен, расходы составляют 4 трлн 781 млрд гривен.

Дефицит бюджета во втором чтении увеличили почти на 6 млрд гривен - до 1,9 трлн, что составляет 18,5% ВВП.

В частности, для сектора безопасности и обороны на следующий год предусмотрено 2 трлн 806 млрд гривен (27,2% ВВП).

В частности, 2 трлн 495 млрд гривен - общий фонд; 281 млрд гривен специальный фонд; 30 млрд гривен - государственные гарантии.

  • Зарплатное обеспечение военных - 1 трлн 273 млрд гривен.
  • Вооружение и военная техника - 709 млрд гривен.

Премьер-министр Юлия Свириденко подчеркнула, что Украина направляет 100% собственных поступлений на Силы обороны. Речь идет о денежном обеспечении воинов и поддержку их семей, усиление противовоздушной обороны и производство украинского оружия, в частности разработку дронов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны Украины Денис Шмыгаль Вооруженные силы Украины Госбюджет Зарплата в Украине
Новости
НАБУ и СБУ разоблачили преступную группу, которую возглавляла нардеп Скороход, - источники
НАБУ и СБУ разоблачили преступную группу, которую возглавляла нардеп Скороход, - источники
Аналитика
Двойная игра Кремля: как РФ "продаёт" США мирный план, а россиян готовит к войне
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Двойная игра Кремля: как РФ "продаёт" США мирный план, а россиян готовит к войне