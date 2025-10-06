Зарплати військовим і озброєння. Куди Міноборони витратить додаткові мільярди на оборону

Кабмін ухвалив зміни до Держбюджету-2025, які передбачають додатковий 301 млрд грн для Міноборони. Кошти підуть на зарплати захисникам і закупівлю озброєння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис прем'єр-міністерки Юлії Свириденко в Telegram.
За її словами, до кінця року на оборону спрямують додаткові 324,7 млрд грн. Міністерство оборони отримає понад 301 млрд грн:
Свириденко наголосила, що це рішення ухвалено через динаміку фронту і постійні зміни умов бойових дій. Вона зазначила, що РФ змінює тактику і посилює атаки на енергетичну інфраструктуру України.
"Ми маємо бути гнучкими і швидко адаптувати наші витрати, щоб дати Війську всі необхідні засоби і ресурси протидії ворогу", - підкреслила прем'єрка.
Вона розповіла, що 294,3 млрд грн надійде від Європейського Союзу у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Ще майже 30 млрд грн - додаткові доходи бюджету.
За словами Свириденко, закупівлю безпілотників допоможуть профінансувати заморожені активи країни-агресорки.
Державний бюджет України на 2025 рік передбачав видатки на оборону в сумі 2,22 трлн гривень з 3,94 трлн гривень в цілому.
У липні видатки на безпеку та оборону збільшились на 412 млрд гривень - відповідне рішення ухвалив парламент.