Зарплаты военным и вооружение. Куда Минобороны потратит дополнительные миллиарды на оборону

По ее словам, до конца года на оборону направят дополнительные 324,7 млрд. грн. Министерство обороны получит более 301 млрд грн:

202 млрд грн потратят на денежное обеспечение военных;

100 млрд грн пойдет на закупку вооружения, в первую очередь дронов всех типов. В частности, FPV-дронов на оптоволокне, дронов-перехватчиков, дипстрайк-дронов;

8 млрд грн направят на другие военные расходы (топливо, перевозки, эксплуатационные расходы).

Свириденко подчеркнула, что это решение принято из-за динамики фронта и постоянных изменений условий боевых действий. Она отметила, что РФ меняет тактику и усиливает атаки на энергетическую инфраструктуру Украины.

"Мы должны быть гибкими и быстро адаптировать наши расходы, чтобы дать Войску все необходимые средства и ресурсы противодействия врагу", - подчеркнула премьер.

Она рассказала, что 294,3 млрд грн поступит от Европейского Союза в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Еще почти 30 млрд грн - дополнительные доходы бюджета.

По словам Свириденко, закупку беспилотников помогут профинансировать замороженные активы страны-агрессора.