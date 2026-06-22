Зарплати військових зростуть: Зеленський підписав закон про рекордний оборонний бюджет

Минулого четверга, 18 червня, Верховна Рада розблокувала використання коштів Євросоюзу для додаткового фінансування українського війська.

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У парламенті відхилили сім проєктів постанов, які пропонували скасувати рішення щодо ухвалення Закону про внесення змін до державного бюджету.

Міністр оборони Михайло Федоров заявив, що ухвалене Радою рішення дозволить оперативно залучити фінансову підтримку Європейського Союзу та спрямувати додаткові ресурси на забезпечення потреб сектору оборони.

Зокрема, кошти використають для виплати грошового забезпечення військовослужбовцям, а також на закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння, військової техніки й боєприпасів.

Нагадаємо, 10 червня Верховна Рада у другому читанні підтримала законопроєкт №15224, який передбачає збільшення фінансування сфери безпеки та оборони на 1,56 трлн гривень.