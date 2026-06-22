RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech

Зарплаты военных возрастут: Зеленский подписал закон о рекордном оборонном бюджете

17:07 22.06.2026 Пн
2 мин
Подписание этого закона президентом пытались заблокировать в Раде
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com_zelenskyy.official)

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об изменениях в госбюджет, которые предполагают повышение военных зарплат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку законопроекта № 15224.

В прошлый четверг, 18 июня, Верховная Рада разблокировала использование средств Евросоюза для дополнительного финансирования украинской армии.

Читайте также: Кабмин выделил еще почти 11 млрд гривен на закупку и производство оружия

В парламенте отклонили семь проектов постановлений, которые предлагали отменить решение о принятии Закона о внесении изменений в государственный бюджет.

Министр обороны Михаил Федоров заявил, что принятое Радой решение позволит оперативно привлечь финансовую поддержку Европейского Союза и направить дополнительные ресурсы на обеспечение потребностей сектора обороны.

В частности, средства используют для выплаты денежного довольствия военнослужащим, а также на закупку, модернизацию и ремонт вооружения, военной техники и боеприпасов.

Напомним, 10 июня Верховная Рада во втором чтении поддержала законопроект №15224, который предусматривает увеличение финансирования сферы безопасности и обороны на 1,56 трлн гривен.

После принятия документа общий объем расходов на оборону в Украине достиг рекордных 4,4 трлн гривен.

Большую часть этих средств - 2,3 трлн гривен - планируется направить на закупку вооружения и военной техники. Еще более 1,45 трлн гривен предусмотрено на выплату зарплат украинским военным.

Основным источником дополнительного финансирования стала помощь Европейского Союза.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир ЗеленскийГосбюджет