Зарплати військових зростуть? Рада ухвалила рекордний бюджет на оборону

У середу, 10 червня, Верховна Рада ухвалила законопроєкт №15224 про внесення змін до держбюджету-2026 щодо фінансування сектору безпеки і оборони. Свої голоси "за" віддали 242 нардепи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис пресслужби ВР та заяву прем'єр-міністра Юлії Свириденко.
Документ передбачає збільшення фінансування сектору безпеки та оборони на 1,56 трлн грн. Основним джерелом коштів стане фінансова допомога ЄС у межах програми Ukraine Support Loan.
Також заплановано додаткові видатки з резервного фонду. Зокрема, 559,1 млн грн спрямують на підтримку енергетичного сектору.
Фінансування додаткових витрат, у тому числі підвищення зарплат військовослужбовцям, забезпечуватиметься переважно шляхом перерозподілу внутрішніх ресурсів Міністерства оборони України.
Свириденко заявила, що після ухвалення змін загальні видатки на сектор безпеки та оборони сягнуть рекордних 4,4 трлн грн.
За її словами, 2,3 трлн грн планують спрямувати на закупівлю озброєння й військової техніки, а понад 1,45 трлн грн - на грошове забезпечення українських військовослужбовців.
"Додатковий ресурс став можливим завдяки фінансовій підтримці Європейського Союзу на 90 млрд євро та інших програм підтримки. Уже цього року Україна отримає 45 млрд євро", - зазначила прем'єр.
Із цієї суми 31,8 млрд євро передбачено на зміцнення обороноздатності країни, ще 13,2 млрд євро - на бюджетну підтримку та покриття дефіциту держбюджету.
Нагадаємо, президент України та головнокомандувач ЗСУ оголосили про запуск масштабної реформи військової служби, старт якої запланований на червень 2026 року.
Серед основних змін - оновлена система грошового забезпечення, запровадження спеціальних контрактів для піхотинців, а також поетапне звільнення окремих категорій військових, які проходять службу з 2022 року.
Зазначимо, в рамках реформи армії планують збільшити мінімальне грошове забезпечення військовослужбовців із 20 до понад 30 тисяч грн. Це питання розглядали під час засідання бюджетного комітету Верховної Ради 8 червня.