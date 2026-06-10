Зарплаты военных вырастут? Рада приняла рекордный бюджет на оборону

Документ предусматривает увеличение финансирования сектора безопасности и обороны на 1,56 трлн грн. Основным источником средств станет финансовая помощь ЕС в рамках программы Ukraine Support Loan.

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Также запланированы дополнительные расходы из резервного фонда. В частности, 559,1 млн грн направят на поддержку энергетического сектора.

Финансирование дополнительных расходов, в том числе повышение зарплат военнослужащим, будет обеспечиваться преимущественно путем перераспределения внутренних ресурсов Министерства обороны Украины.

Рекордные расходы на безопасность и оборону

Свириденко заявила, что после принятия изменений общие расходы на сектор безопасности и обороны достигнут рекордных 4,4 трлн грн.

По ее словам, 2,3 трлн грн планируют направить на закупку вооружения и военной техники, а более 1,45 трлн грн - на денежное обеспечение украинских военнослужащих.

"Дополнительный ресурс стал возможным благодаря финансовой поддержке Европейского Союза на 90 млрд евро и других программ поддержки. Уже в этом году Украина получит 45 млрд евро", - отметила премьер.

Из этой суммы 31,8 млрд евро предусмотрено на укрепление обороноспособности страны, еще 13,2 млрд евро - на бюджетную поддержку и покрытие дефицита госбюджета.