Зарплати вихователів у садочках можуть зрости на 20%: коли чекати підвищення

Головне: Із січня 2027 року зарплати педагогам дошкільної освіти планують підвищити на 20%.

Відповідну постанову вже підготували , але поки що не затвердили.

, але поки що не затвердили. У МОН визнають, що такого підвищення недостатньо, і планують продовжувати роботу над збільшенням виплат .

. Останнє підвищення зарплат педагогів відбулося з 1 січня 2026 року.

Що відомо про ймовірне підвищення

У МОН заявляють про плани на підвищення зарплати для педагогів у садочках уже з нового року.

"Сьогодні вже маємо відповідну постанову, яка поки що не затверджена. Але із січня зарплати педагогам дошкілля мають підвищити на 20%. Цього, звісно, недостатньо, тож ми будемо продовжувати працювати комплексно в цьому напрямі", - заявила заступниця міністра.

Також вона зазначила, що новий закон "Про дошкільну освіту" дозволяє дитсадкам пропонувати батькам додаткові платні послуги.

Вони не можуть замінювати основну освітню програму. Якщо батьки не хочуть оплачувати додаткові заняття, дитина все одно відвідуватиме групу та отримуватиме безкоштовну дошкільну освіту.

Нагадаємо, що 1 січня 2026 року зарплати у вихователів у закладах дошкільної освіти зросли на 30%. Відповідне рішення напередодні ухвалив уряд.