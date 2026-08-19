Зарплаты воспитателей в садах могут вырасти на 20%: когда ждать повышения

Главное: С января 2027 года зарплаты педагогам дошкольного образования планируют повысить на 20%.

Соответствующее постановление уже подготовили , но пока не утвердили.

, но пока не утвердили. В МОН признают, что такого повышения недостаточно, и планируют продолжать работу по увеличению выплат .

. Последнее повышение зарплат педагогов произошло с 1 января 2026 года .

Что известно о вероятном повышении

В МОН заявляют о планах повышения зарплаты для педагогов в садах уже с нового года.

"Сегодня уже имеем соответствующее постановление, которое пока не утверждено. Но с января зарплаты педагогам должны повысить на 20%. Этого, конечно, недостаточно, поэтому мы будем продолжать работать комплексно в этом направлении", - заявила замминистра.

Также она добавила, что новый закон "О дошкольном образовании" позволяет детсадам предлагать родителям дополнительные платные услуги.

Они не могут заменять основную программу образования. Если родители не хотят оплачивать дополнительные занятия, ребенок будет все равно посещать группу и получать бесплатное дошкольное образование.

Напомним, что 1 января 2026 года зарплаты у воспитателей в учреждениях дошкольного образования выросли на 30%. Соответствующее решение накануне приняло правительство.