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Англійська з вересня стане обов'язковою у дитсадках: скільки закладів вже готові до змін

11:37 19.08.2026 Ср
2 хв
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aimg Василина Копитко
Англійська з вересня стане обов'язковою у дитсадках: скільки закладів вже готові до змін Що зміниться у дитячих садках вже з вересня (фото: Getty Images)
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Понад 75% українських дитсадків уже готові надавати послугу з вивчення англійської мови. З вересня 2026 року вона стане обов’язковою для дітей віком від п’яти до шести років.

Про це розповіла заступниця міністра освіти і науки з питань дошкільної освіти Анастасія Коновалова під час брифінгу у рамках конференції "Серпнева 2026", передає кореспондент РБК-Україна.

Головне:

  • Понад 75% дитсадків уже готові навчати англійської дітей віком 5-6 років.
  • Викладати мову зможуть не лише вихователі, а й учителі англійської зі шкіл, приватні школи та ФОП.
  • Якщо в громаді немає педагогів, заняття можуть проводити онлайн.

Що зміниться в дитсадках з вересня

За словами заступниці міністра освіти і науки Анастасії Коновалової, трохи більше 75% закладів дошкільної освіти вже готові до запровадження англійської мови.

Частина вихователів уже має відповідні дипломи та зможе проводити заняття самостійно. Крім того, закон дозволяє залучати до викладання англійської приватні школи, фізичних осіб-підприємців та вчителів англійської мови із закладів загальної середньої освіти.

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Якщо у громаді немає необхідних педагогів, заняття можуть проводити дистанційно. У такому разі вихователь залишається з дітьми в групі, а викладач англійської підключається онлайн.

"Однак наголошу, що завдання дошкільної освіти полягає не в тому, щоб дитина вільно володіла англійською. Першочергова мета - зацікавити її мовою, пояснити, для чого вона потрібна, та дати базові знання, на які дитина зможе спиратися в школі", - додала Коновалова.

Читайте також про те, що у Києві працюють 525 садочків, які відвідують понад 62 тисячі дітей. Записати дитину в дошкільний заклад батьки можуть онлайн. У КМДА запевняють, що місць вистачить усім охочим.

Раніше ми писали про те, що освітню екосистему "Мрія" запускають у дитячих садочках. Спершу стартує пілотний проєкт у 6 регіонах у 40 дошкільних освітніх закладах.

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