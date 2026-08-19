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Зарплати вихователів у садочках можуть зрости на 20%: коли чекати підвищення

12:37 19.08.2026 Ср
2 хв
Відповідна постанова уже чекає на ухвалення
aimg Василина Копитко
Зарплати вихователів у садочках можуть зрости на 20%: коли чекати підвищення Що відомо про ймовірне підвищення зарплат у садочках (фото: Getty Images)
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Із січня 2027 року зарплати педагогічним працівникам дошкільної освіти можуть підвищити на 20%. Відповідну постанову вже підготували, однак поки її ще не затвердили.

Про це розповіла заступниця міністра освіти і науки з питань дошкільної освіти Анастасія Коновалова під час брифінгу у рамках конференції "Серпнева 2026", передає кореспондент РБК-Україна.

Головне:

  • Із січня 2027 року зарплати педагогам дошкільної освіти планують підвищити на 20%.
  • Відповідну постанову вже підготували, але поки що не затвердили.
  • У МОН визнають, що такого підвищення недостатньо, і планують продовжувати роботу над збільшенням виплат.
  • Останнє підвищення зарплат педагогів відбулося з 1 січня 2026 року.

Що відомо про ймовірне підвищення

У МОН заявляють про плани на підвищення зарплати для педагогів у садочках уже з нового року.

"Сьогодні вже маємо відповідну постанову, яка поки що не затверджена. Але із січня зарплати педагогам дошкілля мають підвищити на 20%. Цього, звісно, недостатньо, тож ми будемо продовжувати працювати комплексно в цьому напрямі", - заявила заступниця міністра.

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Також вона зазначила, що новий закон "Про дошкільну освіту" дозволяє дитсадкам пропонувати батькам додаткові платні послуги.

Вони не можуть замінювати основну освітню програму. Якщо батьки не хочуть оплачувати додаткові заняття, дитина все одно відвідуватиме групу та отримуватиме безкоштовну дошкільну освіту.

Нагадаємо, що 1 січня 2026 року зарплати у вихователів у закладах дошкільної освіти зросли на 30%. Відповідне рішення напередодні ухвалив уряд.

Зарплати у школах

З 1 вересня 2026 року в Україні зарплати вчителів зростуть ще на 20%. Загалом порівняно з 2025 роком оплата праці педагогів має зрости на 50%.

Після підвищення виплат молоді вчителі зможуть заробляти від 12,8 до 17,7 тисячі гривень на місяць. А досвідчені - від 16,9 до 28,5 тисячі гривень на місяць.

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