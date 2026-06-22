ua en ru
Пн, 22 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Гроші

Зарплати вчителів зростуть: у МОН назвали точну дату нового підвищення виплат

14:00 22.06.2026 Пн
3 хв
Окрім базового окладу, педагоги можуть розраховувати на додаткові нарахування
aimg Тетяна Веремєєва
Зарплати вчителів зростуть: у МОН назвали точну дату нового підвищення виплат Фото: У МОН анонсували підвищення зарплат вчителів (Getty Images)
Розбираємося в субсидіях та пенсіях за тебе! Підпишись на РБК-Україна у Google

Українським педагогам варто очікувати нового підвищення заробітної плати вже восени. Після збільшення виплат у січні наступний етап підвищення відбудеться у вересні 2026 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра освіти і науки України Оксена Лісового.

Головне:

  • Нове підвищення зарплат: Восени 2026 року в Україні відбудеться черговий етап збільшення заробітної плати педагогів.
  • Масштаб системи: Освітній процес у країні забезпечують майже 400 тисяч учителів, які навчають понад 3,7 мільйона українських дітей.
  • Як вчителю отримати більше: Окрім зростання базового окладу, педагоги мають право на додаткові фінансові бонуси.
  • Реформа старшої школи: Глава МОН наголосив, що впровадження реформи профільної старшої школи не відкладатимуть до кінця війни.

За словами міністра, питання оплати праці залишається одним із найчутливіших для вчительської спільноти, однак держава продовжує працювати над його вирішенням навіть в умовах повномасштабної війни.

"Попри усі труднощі, цього року підвищення оплати праці педагогів продовжується: після січневого підвищення наступний етап відбудеться у вересні. Робота над цим питанням триває", - зазначив Лісовий.

Заяву міністр зробив за підсумками участі в освітньому фестивалі "Вчителі майбутнього 2026", який проходив у Львові.

Роль вчителів під час війни

Лісовий наголосив, що українська система освіти вже п'ятий рік повномасштабної війни продовжує працювати насамперед завдяки педагогам.

За його словами, сьогодні майже 400 тисяч учителів навчають понад 3,7 мільйона дітей, попри повітряні тривоги, перебої з електропостачанням, вимушені переїзди та інші виклики воєнного часу.

Читайте також: В Україні катастрофічно не вистачає вчителів. Як скоротилася їх кількість за 10 років

Як вчителі можуть збільшити свої доходи

Окрім підвищення базових виплат, педагоги можуть отримувати додаткові надбавки. Зокрема, сертифікація дає право на доплату у розмірі 20% посадового окладу протягом трьох років.

Також учителям нараховують щомісячну доплату за роботу в складних умовах, розмір якої залежить від навантаження і в середньому становить близько 2 тисяч гривень.

Додаткові виплати передбачені за підвищення кваліфікації та отримання професійних звань. Наприклад, звання "вчитель-методист" дозволяє отримувати надбавку близько 15% після проходження атестації.

Крім того, педагоги можуть розраховувати на доплати за інклюзивне навчання, перевірку зошитів, завідування кабінетами та інші додаткові обов'язки. Такі надбавки можуть становити від 10% до 20%.

Раніше РБК-Україна розповідало, що у більшості громад України зарплати вчителів зросли більш ніж на 30% завдяки підвищенню надбавки за престижність. Водночас у частині громад виплати залишилися на попередньому рівні або навіть зменшилися через нестачу коштів, малокомплектні школи та особливості розподілу місцевих бюджетів.

Також ми писали про результати дослідження ЮНЕСКО, яке показало основні проблеми українських вчителів: низькі зарплати, нестачу кваліфікованих кадрів та необхідність додаткового заробітку через репетиторство. Водночас більшість педагогів залишаються задоволеними своєю професією та підтримують реформу Нової української школи.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Вчитель Зарплата в Україні Оксен Лісовий Міносвіти
Новини
У частині Києва зникло світло
У частині Києва зникло світло
Аналітика
Схема виводу прибутків за кордон – це держзрада: інтерв'ю з головою ДПС Лесею Карнаух
Олександр Бердинськихредактор розділу "Бізнес" Схема виводу прибутків за кордон – це держзрада: інтерв'ю з головою ДПС Лесею Карнаух