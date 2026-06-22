Зарплаты учителей вырастут: в МОН назвали точную дату очередного повышения выплат

Украинским педагогам следует ожидать нового повышения заработной платы уже осенью. После увеличения выплат в январе следующий этап повышения состоится в сентябре 2026 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра образования и науки Украины Оксена Лисового .

Главное: Новое повышение зарплат: Осенью 2026 года в Украине состоится очередной этап повышения заработной платы педагогов.

Осенью 2026 года в Украине состоится очередной этап повышения заработной платы педагогов. Масштаб системы: Образовательный процесс в стране обеспечивают почти 400 тысяч учителей, которые обучают более 3,7 миллиона украинских детей.

Образовательный процесс в стране обеспечивают почти 400 тысяч учителей, которые обучают более 3,7 миллиона украинских детей. Как учителю получить больше: Помимо роста базового оклада, педагоги имеют право на дополнительные финансовые бонусы.

Помимо роста базового оклада, педагоги имеют право на дополнительные финансовые бонусы. Реформа старшей школы: Глава МОН подчеркнул, что внедрение реформы профильной старшей школы не будет откладываться до конца войны.

По словам министра, вопрос оплаты труда остается одним из самых острых для учительского сообщества, однако государство продолжает работать над его решением даже в условиях полномасштабной войны.

"Несмотря на все трудности, в этом году повышение оплаты труда педагогов продолжается: после январского повышения следующий этап состоится в сентябре. Работа над этим вопросом продолжается", - отметил Лисовой.

Заявление министр сделал по итогам участия в образовательном фестивале "Учителя будущего 2026", который проходил во Львове.

Роль учителей во время войны

Лесовой подчеркнул, что украинская система образования уже пятый год полномасштабной войны продолжает работать прежде всего благодаря педагогам.

По его словам, сегодня почти 400 тысяч учителей обучают более 3,7 миллиона детей, несмотря на воздушные тревоги, перебои с электроснабжением, вынужденные переезды и другие вызовы военного времени.

Как учителя могут увеличить свои доходы

Помимо повышения базовых выплат, педагоги могут получать дополнительные надбавки. В частности, сертификация дает право на доплату в размере 20% от должностного оклада в течение трех лет.

Также учителям начисляют ежемесячную доплату за работу в сложных условиях, размер которой зависит от нагрузки и в среднем составляет около 2 тысяч гривен.

Дополнительные выплаты предусмотрены за повышение квалификации и получение профессиональных званий. Например, звание "учитель-методист" позволяет получать надбавку около 15% после прохождения аттестации.

Кроме того, педагоги могут рассчитывать на доплаты за инклюзивное обучение, проверку тетрадей, ведение кабинетов и другие дополнительные обязанности. Такие надбавки могут составлять от 10% до 20%.