Зарплати українців зросли: Держстат назвав найоплачуваніші професії

Нагадаємо, попри поширене переконання, що зі зростанням зарплат дорожчають і продукти, останнім часом в Україні спостерігається протилежна тенденція.

Зокрема, через надходження нового врожаю дешевшають сезонні овочі та фрукти. Так, за останній тиждень найбільше впали ціни на огірки, кабачки, черешню та абрикоси.

Останнім часом у супермаркетах також фіксують зміни цін на базові продукти. Зокрема, помітно подешевшали яйця, тоді як вартість гречки, молока та соняшникової олії залишилася переважно стабільною.