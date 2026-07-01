Зарплаты украинцев выросли: Госстат назвал самые оплачиваемые профессии

Средняя заработная плата в Украине в мае составила 30 961 гривну, что на 1,5% больше, чем месяцем ранее.

Где зарплаты самые высокие

Самый высокий средний уровень оплаты труда зафиксирован в Киеве – 47 115 гривен.

На втором месте оказалась Киевская область, где средняя зарплата составляет 32374 гривны.

Самые низкие показатели зарегистрированы в:

Черновицкой области - 22 354 гривны;

Кировоградской области - 22 336 гривен.

Какие сферы оплачиваются лучше всего

Самые высокие средние зарплаты среди видов экономической деятельности получают работники сферы информации и телекоммуникаций – 76 997 гривен.

Самый низкий уровень оплаты труда зафиксирован в сфере здравоохранения и социальной помощи - 21 554 гривны.

Таким образом, разница между самой высокой и самой низкой средней зарплатой по отраслям превышает 55 тысяч гривен.

Долги по зарплатам

По данным Госстата, на 1 июня 2026 года общая задолженность по выплате заработной платы в Украине составила 3,8 млрд гривен.