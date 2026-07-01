Зарплаты украинцев выросли: Госстат назвал самые оплачиваемые профессии

Украинцы в среднем стали зарабатывать больше, однако уровень доходов зависит от места работы и региона. Новая статистика показала, где платят больше всего.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.
Средняя заработная плата в Украине в мае составила 30 961 гривну, что на 1,5% больше, чем месяцем ранее.
Самый высокий средний уровень оплаты труда зафиксирован в Киеве – 47 115 гривен.
На втором месте оказалась Киевская область, где средняя зарплата составляет 32374 гривны.
Самые низкие показатели зарегистрированы в:
Черновицкой области - 22 354 гривны;
Кировоградской области - 22 336 гривен.
Самые высокие средние зарплаты среди видов экономической деятельности получают работники сферы информации и телекоммуникаций – 76 997 гривен.
Самый низкий уровень оплаты труда зафиксирован в сфере здравоохранения и социальной помощи - 21 554 гривны.
Таким образом, разница между самой высокой и самой низкой средней зарплатой по отраслям превышает 55 тысяч гривен.
По данным Госстата, на 1 июня 2026 года общая задолженность по выплате заработной платы в Украине составила 3,8 млрд гривен.
Напомним, вопреки распространенному убеждению, что с ростом зарплат дорожают и продукты, в последнее время в Украине наблюдается противоположная тенденция.
В частности, из-за поступления нового урожая дешевеют сезонные овощи и фрукты. Так, за последнюю неделю больше всего упали цены на огурцы, кабачки, черешню и абрикосы.
В последнее время в супермаркетах также фиксируют изменения цен на базовые продукты. В частности, заметно подешевели яйца, в то время как стоимость гречихи, молока и подсолнечного масла осталась преимущественно стабильной.