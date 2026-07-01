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Зарплаты украинцев выросли: Госстат назвал самые оплачиваемые профессии

21:33 01.07.2026 Ср
2 мин
Средний доход превысил 30 тысяч гривен, но разрыв между сферами остается значительным
aimg Мария Науменко
Фото: Госстат обновил статистику по уровню оплаты труда в Украине (flickr.com)

Украинцы в среднем стали зарабатывать больше, однако уровень доходов зависит от места работы и региона. Новая статистика показала, где платят больше всего.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.

Средняя заработная плата в Украине в мае составила 30 961 гривну, что на 1,5% больше, чем месяцем ранее.

Где зарплаты самые высокие

Самый высокий средний уровень оплаты труда зафиксирован в Киеве – 47 115 гривен.

На втором месте оказалась Киевская область, где средняя зарплата составляет 32374 гривны.

Самые низкие показатели зарегистрированы в:

  • Черновицкой области - 22 354 гривны;

  • Кировоградской области - 22 336 гривен.

Какие сферы оплачиваются лучше всего

Самые высокие средние зарплаты среди видов экономической деятельности получают работники сферы информации и телекоммуникаций – 76 997 гривен.

Самый низкий уровень оплаты труда зафиксирован в сфере здравоохранения и социальной помощи - 21 554 гривны.

Таким образом, разница между самой высокой и самой низкой средней зарплатой по отраслям превышает 55 тысяч гривен.

Долги по зарплатам

По данным Госстата, на 1 июня 2026 года общая задолженность по выплате заработной платы в Украине составила 3,8 млрд гривен.

Напомним, вопреки распространенному убеждению, что с ростом зарплат дорожают и продукты, в последнее время в Украине наблюдается противоположная тенденция.

В частности, из-за поступления нового урожая дешевеют сезонные овощи и фрукты. Так, за последнюю неделю больше всего упали цены на огурцы, кабачки, черешню и абрикосы.

В последнее время в супермаркетах также фиксируют изменения цен на базовые продукты. В частности, заметно подешевели яйца, в то время как стоимость гречихи, молока и подсолнечного масла осталась преимущественно стабильной.

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