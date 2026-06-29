ua en ru
Пн, 29 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Економіка

Ціни на продукти після вихідних: що змінилося в супермаркетах 29 червня

16:42 29.06.2026 Пн
2 хв
Серед головних змін дня в супермаркетах - зростання ціни на яйця
aimg Марія Кучерявець
Ціни на продукти після вихідних: що змінилося в супермаркетах 29 червня Фото: Ціни на продукти змінилися (інфографіка РБК-Україна)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

В українських супермаркетах оновилися цінники на базові продукти. Вартість більшості товарів залишилася незмінною, проте на деякі позиції ціни переглянули.

РБК-Україна розповідає, які ціни пропонують мережі магазинів у понеділок, 29 червня.

Головне:

  • Хліб - без змін у більшості мереж, але в "Ашані" подешевшав з 21,30 грн до 14,50 грн.
  • Гречка - ціни не змінилися. Найдешевша, як і раніше, у "Сільпо" - 15,69 грн/кг.
  • Яйця - у "Сільпо" після знижки подорожчали з 48,50 грн до 52,28 грн за десяток.
  • Молоко - ціни залишилися на рівні п'ятниці.
  • Олія - у більшості мереж без змін, найнижча ціна в "Ашані".

Яйця: подорожчання в "Сільпо"

Найпомітніша зміна після вихідних зафіксована у категорії курячих яєць:

  • "Сільпо": яйця марки "Пашот" (10 шт.) подорожчали на 3,78 грн - тепер їхня вартість становить 52,28 грн (у п'ятницю була 48,50 грн).
  • "Ашан": ціна за 1 штуку категоріі С1 залишилася на рівні п'ятниці - 3,30 грн (33,00 грн за десяток).
  • АТБ та Novus зберегли колишні ціни - 50,90 грн та 50,99 грн за десяток відповідно.

Ціни на продукти після вихідних: що змінилося в супермаркетах 29 червня

Фото: ціни на продукти в українських супермаркетах серед найнижчих пропозицій станом на 29 червня (інфографіка РБК-Україна)

Хліб: стабільність цін

У понеділок, 29 червня, зафіксовані такі ціни на хліб:

  • "Сільпо" (житній діабетичний "Формула смаку", 300 г) - 13,79 грн.
  • "Ашан" (білий пшеничний "Формула смаку", 350 г) - 14,50 грн (примітка: у п'ятницю ціна на пшеничну половинку становила до 21,30 грн).
  • АТБ (тостовий "Кристинопіль", 300 г) - 23,90 грн (без змін).
  • Novus ("Український" половинка "Marka Promo", 400 г) - 25,79 грн (без змін).

Гречка: великий ціновий розрив зберігається

Ситуація в бакалійних відділах супермаркетів не змінилася. "Сільпо" продовжує утримувати найнижчу ціну завдяки власному імпорту, тоді як в інших мережах крупа коштує в чотири рази дорожче:

  • "Сільпо" (ТМ "Extra!", 1кг) - 15,69 грн.
  • АТБ (ТМ "Розумний вибір", 1кг) - 65,90 грн.
  • Novus (ТМ "Marka Promo", 1кг) - 65,99 грн.
  • "Ашан" (ядриця "Auchan", 1кг) - 69,90 грн.
Читайте також: Що чекати від долара влітку і як курс впливає на ціни в магазинах: бліц з банкіром

Молоко: без змін

У молочних відділах після вихідних жоден цінник не змінився.

  • АТБ ( "Щоденний збір" 2,5%, 450 г) - 20,30 грн.
  • "Сільпо" ("Повна Чаша" 2,6%, 450 г) - 21,49 грн.
  • "Ашан" ("Auchan" 2,6%, 400 г) - 21,90 грн.
  • Novus ("Житомирський молочний завод" 2,5%, упаковки 900 г) - 34,99 грн.

Соняшникова олія

Ціни на соняшникову рафіновану олію об'ємом 0,5 літра також залишилися на колишньому рівні:

  • "Ашан" ("Auchan") - 48,20 грн.
  • АТБ ("Своя лінія") - 53,13 грн.
  • "Сільпо" ("Премія") - 55,49 грн.
  • Novus ("Щедрий Дар") - 64,62 грн.
Читайте також: АЗС переписали ціни після вихідних: скільки коштує бензин, дизель та газ 29 червня
Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Ціни на продукти Супермаркети Ціни Ціни в Україні
Новини
Сили оборони вперше збили новий російський зенітний дрон "Сокол" (відео)
Сили оборони вперше збили новий російський зенітний дрон "Сокол" (відео)
Аналітика
Дипломатія дронів і не тільки. Як Україна шукає партнерів в Азії в обхід Пекіна
Віктор ОліфіровАналітик, історик Дипломатія дронів і не тільки. Як Україна шукає партнерів в Азії в обхід Пекіна