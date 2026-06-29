Ціни на продукти після вихідних: що змінилося в супермаркетах 29 червня

В українських супермаркетах оновилися цінники на базові продукти. Вартість більшості товарів залишилася незмінною, проте на деякі позиції ціни переглянули.

РБК-Україна розповідає, які ціни пропонують мережі магазинів у понеділок, 29 червня.

Головне: Хліб - без змін у більшості мереж, але в "Ашані" подешевшав з 21,30 грн до 14,50 грн.

- без змін у більшості мереж, але в "Ашані" подешевшав з 21,30 грн до 14,50 грн. Гречка - ціни не змінилися. Найдешевша, як і раніше, у "Сільпо" - 15,69 грн/кг.

- ціни не змінилися. Найдешевша, як і раніше, у "Сільпо" - 15,69 грн/кг. Яйця - у "Сільпо" після знижки подорожчали з 48,50 грн до 52,28 грн за десяток.

- у "Сільпо" після знижки подорожчали з 48,50 грн до 52,28 грн за десяток. Молоко - ціни залишилися на рівні п'ятниці.

- ціни залишилися на рівні п'ятниці. Олія - у більшості мереж без змін, найнижча ціна в "Ашані".

Яйця: подорожчання в "Сільпо"

Найпомітніша зміна після вихідних зафіксована у категорії курячих яєць:

"Сільпо": яйця марки "Пашот" (10 шт.) подорожчали на 3,78 грн - тепер їхня вартість становить 52,28 грн (у п'ятницю була 48,50 грн).

(у п'ятницю була 48,50 грн). "Ашан": ціна за 1 штуку категоріі С1 залишилася на рівні п'ятниці - 3,30 грн ( 33,00 грн за десяток).

за десяток). АТБ та Novus зберегли колишні ціни - 50,90 грн та 50,99 грн за десяток відповідно.

Фото: ціни на продукти в українських супермаркетах серед найнижчих пропозицій станом на 29 червня (інфографіка РБК-Україна)

Хліб: стабільність цін

У понеділок, 29 червня, зафіксовані такі ціни на хліб:

"Сільпо" (житній діабетичний "Формула смаку", 300 г) - 13,79 грн.

"Ашан" (білий пшеничний "Формула смаку", 350 г) - 14,50 грн (примітка: у п'ятницю ціна на пшеничну половинку становила до 21,30 грн).

(примітка: у п'ятницю ціна на пшеничну половинку становила до АТБ (тостовий "Кристинопіль", 300 г) - 23,90 грн (без змін).

(без змін). Novus ("Український" половинка "Marka Promo", 400 г) - 25,79 грн (без змін).

Гречка: великий ціновий розрив зберігається

Ситуація в бакалійних відділах супермаркетів не змінилася. "Сільпо" продовжує утримувати найнижчу ціну завдяки власному імпорту, тоді як в інших мережах крупа коштує в чотири рази дорожче:

"Сільпо" (ТМ "Extra!", 1кг) - 15,69 грн.

АТБ (ТМ "Розумний вибір", 1кг) - 65,90 грн.

Novus (ТМ "Marka Promo", 1кг) - 65,99 грн.

"Ашан" (ядриця "Auchan", 1кг) - 69,90 грн.

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Молоко: без змін

У молочних відділах після вихідних жоден цінник не змінився.

АТБ ( "Щоденний збір" 2,5%, 450 г) - 20,30 грн .

. "Сільпо" ("Повна Чаша" 2,6%, 450 г) - 21,49 грн .

. "Ашан" ("Auchan" 2,6%, 400 г) - 21,90 грн .

. Novus ("Житомирський молочний завод" 2,5%, упаковки 900 г) - 34,99 грн.

Соняшникова олія

Ціни на соняшникову рафіновану олію об'ємом 0,5 літра також залишилися на колишньому рівні: