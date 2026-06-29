Ціни на продукти після вихідних: що змінилося в супермаркетах 29 червня
В українських супермаркетах оновилися цінники на базові продукти. Вартість більшості товарів залишилася незмінною, проте на деякі позиції ціни переглянули.
РБК-Україна розповідає, які ціни пропонують мережі магазинів у понеділок, 29 червня.
Головне:
- Хліб - без змін у більшості мереж, але в "Ашані" подешевшав з 21,30 грн до 14,50 грн.
- Гречка - ціни не змінилися. Найдешевша, як і раніше, у "Сільпо" - 15,69 грн/кг.
- Яйця - у "Сільпо" після знижки подорожчали з 48,50 грн до 52,28 грн за десяток.
- Молоко - ціни залишилися на рівні п'ятниці.
- Олія - у більшості мереж без змін, найнижча ціна в "Ашані".
Яйця: подорожчання в "Сільпо"
Найпомітніша зміна після вихідних зафіксована у категорії курячих яєць:
- "Сільпо": яйця марки "Пашот" (10 шт.) подорожчали на 3,78 грн - тепер їхня вартість становить 52,28 грн (у п'ятницю була 48,50 грн).
- "Ашан": ціна за 1 штуку категоріі С1 залишилася на рівні п'ятниці - 3,30 грн (33,00 грн за десяток).
- АТБ та Novus зберегли колишні ціни - 50,90 грн та 50,99 грн за десяток відповідно.
Фото: ціни на продукти в українських супермаркетах серед найнижчих пропозицій станом на 29 червня (інфографіка РБК-Україна)
Хліб: стабільність цін
У понеділок, 29 червня, зафіксовані такі ціни на хліб:
- "Сільпо" (житній діабетичний "Формула смаку", 300 г) - 13,79 грн.
- "Ашан" (білий пшеничний "Формула смаку", 350 г) - 14,50 грн (примітка: у п'ятницю ціна на пшеничну половинку становила до 21,30 грн).
- АТБ (тостовий "Кристинопіль", 300 г) - 23,90 грн (без змін).
- Novus ("Український" половинка "Marka Promo", 400 г) - 25,79 грн (без змін).
Гречка: великий ціновий розрив зберігається
Ситуація в бакалійних відділах супермаркетів не змінилася. "Сільпо" продовжує утримувати найнижчу ціну завдяки власному імпорту, тоді як в інших мережах крупа коштує в чотири рази дорожче:
- "Сільпо" (ТМ "Extra!", 1кг) - 15,69 грн.
- АТБ (ТМ "Розумний вибір", 1кг) - 65,90 грн.
- Novus (ТМ "Marka Promo", 1кг) - 65,99 грн.
- "Ашан" (ядриця "Auchan", 1кг) - 69,90 грн.
Молоко: без змін
У молочних відділах після вихідних жоден цінник не змінився.
- АТБ ( "Щоденний збір" 2,5%, 450 г) - 20,30 грн.
- "Сільпо" ("Повна Чаша" 2,6%, 450 г) - 21,49 грн.
- "Ашан" ("Auchan" 2,6%, 400 г) - 21,90 грн.
- Novus ("Житомирський молочний завод" 2,5%, упаковки 900 г) - 34,99 грн.
Соняшникова олія
Ціни на соняшникову рафіновану олію об'ємом 0,5 літра також залишилися на колишньому рівні:
- "Ашан" ("Auchan") - 48,20 грн.
- АТБ ("Своя лінія") - 53,13 грн.
- "Сільпо" ("Премія") - 55,49 грн.
- Novus ("Щедрий Дар") - 64,62 грн.