Ціни впали майже вдвічі: які овочі, фрукти та ягоди подешевшали в Україні за тиждень

В Україні за останній тиждень продовжили дешевшати більшість овочів нового врожаю та сезонних фруктів. Найбільше знизилися ціни на огірки, кабачки, черешню й абрикоси, тоді як морква нового врожаю, навпаки, подорожчала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані EastFruit .

Головне: Здешевлення ягід: Абрикоси подешевшали майже вдвічі, випередивши черешню. На тлі попиту на заморозку знизились ціни на лохину, малину та вишню.

Абрикоси подешевшали майже вдвічі, випередивши черешню. На тлі попиту на заморозку знизились ціни на лохину, малину та вишню. Падіння цін на овочі: Огірки подешевшали на третину, також знизилися ціни на молоду картоплю та кабачки.

Огірки подешевшали на третину, також знизилися ціни на молоду картоплю та кабачки. Подорожчання моркви: Молода морква стала єдиним овочем, що зріс у ціні. Натомість стара морква подешевшала.

Молода морква стала єдиним овочем, що зріс у ціні. Натомість стара морква подешевшала. Хіти продажів: Найпопулярнішим товаром стала цукрова кукурудза. Також стартував сезон чорної смородини та з'явилися перші українські персики.

Як змінилися ціни на овочі

На ринку продовжила дорожчати морква нового врожаю - з 28-30 до 30-35 гривень за кілограм. Водночас стара морква подешевшала з 60-70 до 45-60 гривень за кілограм.

Також за тиждень:

картопля нового врожаю подешевшала з 14-17 до 13-17 гривень за кілограм ;

; картопля старого врожаю - з 18-65 до 13-45 гривень за кілограм ;

; білокачанна капуста - з 27-30 до 23-28 гривень за кілограм ;

; буряк - з 30-35 до 20-25 гривень за кілограм ;

; цибуля залишилася на рівні 16-18 гривень за кілограм ;

; помідори не змінилися - 65-85 гривень за кілограм ;

; огірки різко подешевшали - з 35-50 до 20-30 гривень за кілограм ;

; солодкий перець - зі 100-120 до 90-110 гривень за кілограм ;

; пекінська капуста, навпаки, подорожчала - з 40-45 до 50-55 гривень за кілограм ;

; цвітна капуста - з 70-80 до 58-65 гривень за кілограм ;

; кабачки - з 25-35 до 18-22 гривень за кілограм ;

; баклажани - зі 120-130 до 100-115 гривень за кілограм ;

; часник залишився на рівні 70-110 гривень за кілограм ;

; спаржа - з 250-320 до 200-270 гривень за кілограм ;

; зелений горошок - зі 70-100 до 60-100 гривень за кілограм ;

; цукрова кукурудза - з 35-40 до 33-38 гривень за штуку ;

; зелена цибуля - зі 160-180 до 130-150 гривень за кілограм.

Що відбувається з фруктами та ягодами

Найбільше за тиждень подешевшали абрикоси - зі 110-160 до 60-110 гривень за кілограм. Також суттєво впали ціни на черешню - зі 130-190 до 60-130 гривень за кілограм.

Крім того:

лохина подешевшала з 650-750 до 480-650 гривень за кілограм ;

; вишня - зі 150 до 60-110 гривень за кілограм ;

; малина - з 250-750 до 200-300 гривень за кілограм ;

; чорниця - з 290-320 до 200-230 гривень за кілограм ;

; банани - з 58-68 до 50-68 гривень за кілограм.

Водночас ціни на яблука (28-55 гривень за кілограм), груші (65-90 гривень за кілограм), персики (100-170 гривень за кілограм), сливи (140-170 гривень за кілограм), апельсини (70-85 гривень за кілограм) та лимони (140-150 гривень за кілограм) залишилися без змін.

Також на ринку з'явилися перші ціни на смородину нового врожаю - 160-180 гривень за кілограм, а порічка коштує 70-90 гривень за кілограм.

Що зараз найактивніше продають

Лідером за кількістю оголошень залишається картопля, хоча продажі дещо скоротилися. Також активно збільшуються пропозиції моркви, цибулі нового врожаю, огірків, кабачків і часнику.

У фруктово-ягідному сегменті головним товаром тижня став абрикос, який завдяки початку масового збору врожаю в Україні випередив за кількістю пропозицій черешню. Також стартував сезон смородини, а на ринку з'явилися перші українські персики.

Найбільший попит серед покупців минулого тижня мала цукрова кукурудза. Крім того, помітно активізувалися закупівлі ягід для заморожування.