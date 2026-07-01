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Зарплати українців зросли: Держстат назвав найоплачуваніші професії

21:33 01.07.2026 Ср
2 хв
Середній дохід перевищив 30 тисяч гривень, але розрив між сферами залишається значним
aimg Марія Науменко
Зарплати українців зросли: Держстат назвав найоплачуваніші професії Фото: Держстат оновив статистику щодо рівня оплати праці в Україні (flickr.com)
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Українці в середньому почали заробляти більше, однак рівень доходів залежить від місця роботи та регіону. Нова статистика показала, де платять найбільше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби статистики України.

Середня заробітна плата в Україні у травні становила 30 961 гривню, що на 1,5% більше, ніж місяцем раніше.

Де зарплати найвищі

Найвищий середній рівень оплати праці зафіксовано у Києві - 47 115 гривень.

На другому місці опинилася Київська область, де середня зарплата становить 32 374 гривні.

Найнижчі показники зареєстровані у:

  • Чернівецькій області - 22 354 гривні;

  • Кіровоградській області - 22 336 гривень.

Які сфери оплачуються найкраще

Найвищі середні зарплати серед видів економічної діяльності отримують працівники сфери інформації та телекомунікацій - 76 997 гривень.

Найнижчий рівень оплати праці зафіксовано у сфері охорони здоров'я та надання соціальної допомоги - 21 554 гривні.

Таким чином, різниця між найвищою та найнижчою середньою зарплатою за галузями перевищує 55 тисяч гривень.

Борги із зарплат

За даними Держстату, станом на 1 червня 2026 року загальна заборгованість із виплати заробітної плати в Україні становила 3,8 млрд гривень.

Нагадаємо, попри поширене переконання, що зі зростанням зарплат дорожчають і продукти, останнім часом в Україні спостерігається протилежна тенденція.

Зокрема, через надходження нового врожаю дешевшають сезонні овочі та фрукти. Так, за останній тиждень найбільше впали ціни на огірки, кабачки, черешню та абрикоси.

Останнім часом у супермаркетах також фіксують зміни цін на базові продукти. Зокрема, помітно подешевшали яйця, тоді як вартість гречки, молока та соняшникової олії залишилася переважно стабільною.

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