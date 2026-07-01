Зарплати українців зросли: Держстат назвав найоплачуваніші професії
Українці в середньому почали заробляти більше, однак рівень доходів залежить від місця роботи та регіону. Нова статистика показала, де платять найбільше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби статистики України.
Середня заробітна плата в Україні у травні становила 30 961 гривню, що на 1,5% більше, ніж місяцем раніше.
Де зарплати найвищі
Найвищий середній рівень оплати праці зафіксовано у Києві - 47 115 гривень.
На другому місці опинилася Київська область, де середня зарплата становить 32 374 гривні.
Найнижчі показники зареєстровані у:
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Чернівецькій області - 22 354 гривні;
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Кіровоградській області - 22 336 гривень.
Які сфери оплачуються найкраще
Найвищі середні зарплати серед видів економічної діяльності отримують працівники сфери інформації та телекомунікацій - 76 997 гривень.
Найнижчий рівень оплати праці зафіксовано у сфері охорони здоров'я та надання соціальної допомоги - 21 554 гривні.
Таким чином, різниця між найвищою та найнижчою середньою зарплатою за галузями перевищує 55 тисяч гривень.
Борги із зарплат
За даними Держстату, станом на 1 червня 2026 року загальна заборгованість із виплати заробітної плати в Україні становила 3,8 млрд гривень.
Нагадаємо, попри поширене переконання, що зі зростанням зарплат дорожчають і продукти, останнім часом в Україні спостерігається протилежна тенденція.
Зокрема, через надходження нового врожаю дешевшають сезонні овочі та фрукти. Так, за останній тиждень найбільше впали ціни на огірки, кабачки, черешню та абрикоси.
Останнім часом у супермаркетах також фіксують зміни цін на базові продукти. Зокрема, помітно подешевшали яйця, тоді як вартість гречки, молока та соняшникової олії залишилася переважно стабільною.