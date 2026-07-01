Зарплаты украинцев выросли: Госстат назвал самые оплачиваемые профессии

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Украинцы в среднем стали зарабатывать больше, однако уровень доходов зависит от места работы и региона. Новая статистика показала, где платят больше всего.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.

Средняя заработная плата в Украине в мае составила 30 961 гривну, что на 1,5% больше, чем месяцем ранее. Где зарплаты самые высокие Самый высокий средний уровень оплаты труда зафиксирован в Киеве – 47 115 гривен. На втором месте оказалась Киевская область, где средняя зарплата составляет 32374 гривны. Самые низкие показатели зарегистрированы в: Черновицкой области - 22 354 гривны;

Кировоградской области - 22 336 гривен. Какие сферы оплачиваются лучше всего Самые высокие средние зарплаты среди видов экономической деятельности получают работники сферы информации и телекоммуникаций – 76 997 гривен. Самый низкий уровень оплаты труда зафиксирован в сфере здравоохранения и социальной помощи - 21 554 гривны. Таким образом, разница между самой высокой и самой низкой средней зарплатой по отраслям превышает 55 тысяч гривен. Долги по зарплатам По данным Госстата, на 1 июня 2026 года общая задолженность по выплате заработной платы в Украине составила 3,8 млрд гривен.