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Зарплати українців зросли на чверть: де платять найбільше

Фото: Зарплати українців зросли на 25% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Державна служба статистики оприлюднила офіційні дані щодо номінальної зарплати українців у 2023 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держстат.

За даними статистичного відомства, середня зарплата у II кварталі 2023 року становила 17 176 гривень, що на 25,2% більше, ніж за аналогічний період 2022 року. 

Найвища заробітна плата штатних працівників була у сфері "Інформація та телекомунікації", де вона зросла на 30,1% до 36 604 гривень.

На другому місці - "Фінансова та страхова діяльність". Фінансисти в середньому отримують 32 801 гривень. Зарплати зросли на 34,7%.

У сфері "Професійна, наукова та технічна діяльність" зарплати зросли на 21,4% до 22 871 гривень.

Далі йде "Державне управління й оборона", де зарплати зросли на 13,3% до 21 929 гривень.

Прогноз уряду щодо  зарплат

Кабінет міністрів в проекті державного бюджету на 2024 рік до другого читання покращив прогноз зростання реальної зарплати українців

За даними уряду, у 2022 році середньомісячна номінальна заробітна плата працівників, брутто, становила 14 847 гривень, а скорегована на рівень інфляції скоротилися на 11,9%.

У 2023 році номінальна зарплата становитиме 18 527 гривень, а скорегована на інфляцію зросте на 10,1% (раніше очікувалося зростання на 5,2%).

У 2024 році зарплата становитиме 21 809 гривень, а скорегована на інфляцію зросте на 8,5% (раніше очікувалося зростання на 6,0%).

Оновлений прогноз НБУ

Нагадаємо, за прогнозом НБУ, середня номінальна зарплата в Україні у 2023 році зросте на 17,7%, а реальна (з урахуванням інфляції) на 3,9%.

У 2024 році очікується зростання номінальної зарплати на 15,8%, реальної - на 6,9%. У 2025 році номінальна зарплата зросте на 14,0%, реальна - на 6,2%.

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Зарплата в УкраїніДержавна служба статистики