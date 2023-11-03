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Доходи українців повернулися до зростання: на скільки збільшаться цього року

Україна, П'ятниця 03 листопада 2023 08:55
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Доходи українців повернулися до зростання: на скільки збільшаться цього року Фото: Реальна зарплата українців у 2023 році зросте на 3,9% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Реальні доходи населення України (з урахуванням інфляції) відновили помірне зростання. Проте домогосподарства досі оцінюють свій фінансовий стан як складний.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інфляційний звіт" Національного банку України (жовтень 2023 року).

За оцінками НБУ на основі непрямих даних, фінансовий стан домогосподарств поступово поліпшувався у 2023 році. Ключовими у доходах населення другий рік поспіль залишаються бюджетні виплати: пенсії, соціальні допомоги, виплати військовим.

Доходи українців повернулися до зростання: на скільки збільшаться цього року

"Водночас в умовах нестачі кваліфікованих працівників поступово підвищують оплату праці й підприємства приватного сектору", - йдеться в документі.

Доходи українців повернулися до зростання: на скільки збільшаться цього року

Прогноз на 2024 рік

За прогнозом НБУ, у 2024 році навіть в умовах збереження високих безпекових ризиків реальні доходи населення поступово зростатимуть завдяки відновленню економічної активності та збереженню м’якої фіскальної політики.

"У повоєнний час пожвавлення попиту на робочу силу визначатиме прискорення зростання зарплат насамперед у видах економічної діяльності, що найгостріше потребуватимуть кваліфікованої робочої сили. У зв’язку з потребою відновлення значних обсягів зруйнованих чи пошкоджених виробничих потужностей, інфраструктурних об’єктів та житла передусім зросте потреба в будівельних спеціальностях", - йдеться у звіті.

Попит на спеціалістів в галузях, де виробничі потужності є значно пошкодженими та потребують тривалої відбудови, певний час буде зниженим. Відповідно, диспропорції на ринку праці зберігатимуться, що стримуватиме економічне зростання, зазначають в НБУ.

На тлі зниження інфляції реальні заробітні плати в 2024-2025 роках зростатимуть темпами понад 6% в рік, прогнозує НБУ.

Оновлений прогноз НБУ

За прогнозом НБУ, середня номінальна зарплата в Україні у 2023 році зросте на 17,7%, а реальна (з урахуванням інфляції) на 3,9%.

У 2024 році очікується зростання номінальної зарплати на 15,8%, реальної - на 6,9%. У 2025 році номінальна зарплата зросте на 14,0%, реальна - на 6,2%.

Реальна зарплата

Дані офіційної статистики говорять про те, що реальні зарплати українців вже почали зростати. У червні 2023 року середня зарплата склала 16 тисяч гривень, що на 14,7% більше, ніж рік тому. Водночас річна інфляція у червні становила 12,8%, що означає зростання реальної зарплати приблизно на 2%.

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