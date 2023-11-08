Зарплаты украинцев выросли на четверть: где платят больше всего

По данным статистического ведомства, средняя зарплата во II квартале 2023 года составила 17 176 гривен, что на 25,2% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Самая высокая заработная плата у штатных работников была в сфере "Информация и телекоммуникации", где она выросла на 30,1% до 36 604 гривен.

На втором месте - "Финансовая и страховая деятельность". Финансисты в среднем получают 32 801 гривен. Зарплаты выросли на 34,7%.

В сфере "Профессиональная, научная и техническая деятельность" зарплаты выросли на 21,4% до 22 871 гривен.

Далее следует "Государственное управление и оборона", где зарплаты выросли на 13,3% до 21 929 гривен.

Прогноз правительства по зарплатам

Кабинет министров в проекте государственного бюджета на 2024 год ко второму чтению улучшил прогноз роста реальной зарплаты украинцев.

По данным правительства, в 2022 году среднемесячная номинальная заработная плата работников брутто составляла 14 847 гривен, а скорректированная на уровень инфляции сократились на 11,9%.

В 2023 году номинальная зарплата составит 18527 гривен, а скорректированная на инфляцию вырастет на 10,1% (ранее ожидался рост на 5,2%).

В 2024 году зарплата составит 21 809 гривен, а скорректированная на инфляцию вырастет на 8,5% (ранее ожидался рост на 6,0%).

Обновленный прогноз НБУ

Напомним, по прогнозу НБУ, средняя номинальная зарплата в Украине в 2023 году вырастет на 17,7%, а реальная (с учетом инфляции) на 3,9%.

В 2024 году ожидается рост номинальной зарплаты на 15,8%, реальной – на 6,9%. В 2025 году номинальная зарплата вырастет на 14,0%, реальная – на 6,2%.