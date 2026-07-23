Зарплати в Україні зростають? В яких містах платять найбільше

Нагадаємо, через дефіцит кадрів на ринку праці українські роботодавці дедалі частіше наймають працівників віком 50+. Найбільший попит мають водії, продавці, бухгалтери, кухарі та медичні працівники, а для підтримки людей старшого віку в Україні також діє проєкт "Досвід має значення".

Також РБК-Україна розповідало, які вакансії та зарплати пропонують неповнолітнім в Україні.