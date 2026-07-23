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Зарплати в Україні зростають? В яких містах платять найбільше

13:24 23.07.2026 Чт
2 хв
У більшості регіонів рівень оплати праці помітно виріс за рік
aimg Тетяна Веремєєва aimg Катерина Гончарова aimg Василина Копитко
Фото: У великих містах України зростають зарплати (freepik.com)

Середня зарплата в Україні станом на липень 2026 року сягнула 30 тисяч гривень. За рік оплата праці зросла в усіх найбільших містах країни, а найвищі зарплати традиційно пропонують у Києві та Львові.

Головне:

  • Середній показник по країні: Станом на липень 2026 року середня зарплата в Україні сягнула 30 000 гривень, а загальний рівень оплати праці у великих містах за рік зріс приблизно на 20%.
  • Рейтинг міст-лідерів: Найвищі середні зарплати пропонують у Києві та Львові. Далі йдуть Одеса, Дніпро і Харків.
  • Де зарплати зростали найшвидше: Найдинамічніше серед першої п'ятірки міст показники зросли у Львові - на 23% за рік.
  • Топ-професії за темпами зростання: Найбільше за рік підвищили виплати комірникам та кухарям. Також зросли доходи водіїв, продавців-консультантів та менеджерів з продажу.

У яких містах найбільші зарплати

За даними Work.ua, середня зарплата в Україні зараз становить 30 000 гривень.

Найвищий рівень оплати праці серед найбільших міст зафіксовано у:

  • Києві - 35 900 гривень;
  • Львові - 32 500 гривень;
  • Одесі - 28 900 гривень;
  • Дніпрі - 28 500 гривень;
  • Харкові - 26 500 гривень.

При цьому в компанії зазначають, що загалом середні зарплати у великих містах за рік зросли приблизно на 20%.


Середні зарплати у різних містах України (інфографіка РБК-Україна)

Як змінилися зарплати за рік

Найбільше серед п'яти найбільших міст зарплати зросли у Львові - на 23%.

Також суттєве зростання зафіксували:

  • Київ - +20%;
  • Одеса - +19%;
  • Харків - +18%;
  • Дніпро - +15%.

У Work.ua уточнили, що середня зарплата у Києві розрахована на основі даних із 53 653 вакансій, розміщених на платформі протягом останніх трьох місяців.

У яких професіях зарплати зростають найшвидше

За даними Work.ua, найбільше за останній рік зросли зарплати у представників кількох масових професій.

Зокрема:

  • комірник - +23%, середня зарплата 29 000 гривень;
  • кухар - +23%, середня зарплата 32 500 гривень;
  • водій - +19%, середня зарплата 37 500 гривень;
  • продавець-консультант - +15%, середня зарплата 24 000 гривень;
  • менеджер з продажу - +10%, середня зарплата 38 500 гривень.

Таким чином, серед найбільших міст України найвищі середні зарплати залишаються у Києві та Львові, тоді як найнижчий показник серед цієї п'ятірки має Харків.

Нагадаємо, через дефіцит кадрів на ринку праці українські роботодавці дедалі частіше наймають працівників віком 50+. Найбільший попит мають водії, продавці, бухгалтери, кухарі та медичні працівники, а для підтримки людей старшого віку в Україні також діє проєкт "Досвід має значення".

Також РБК-Україна розповідало, які вакансії та зарплати пропонують неповнолітнім в Україні.

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