Зарплати в Україні зростають? В яких містах платять найбільше

Середня зарплата в Україні станом на липень 2026 року сягнула 30 тисяч гривень. За рік оплата праці зросла в усіх найбільших містах країни, а найвищі зарплати традиційно пропонують у Києві та Львові.
Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Ціна життя. Скільки насправді коштує мешкати у найбільших містах України".
Головне:
За даними Work.ua, середня зарплата в Україні зараз становить 30 000 гривень.
Найвищий рівень оплати праці серед найбільших міст зафіксовано у:
При цьому в компанії зазначають, що загалом середні зарплати у великих містах за рік зросли приблизно на 20%.
Середні зарплати у різних містах України (інфографіка РБК-Україна)
Найбільше серед п'яти найбільших міст зарплати зросли у Львові - на 23%.
Також суттєве зростання зафіксували:
У Work.ua уточнили, що середня зарплата у Києві розрахована на основі даних із 53 653 вакансій, розміщених на платформі протягом останніх трьох місяців.
За даними Work.ua, найбільше за останній рік зросли зарплати у представників кількох масових професій.
Зокрема:
Таким чином, серед найбільших міст України найвищі середні зарплати залишаються у Києві та Львові, тоді як найнижчий показник серед цієї п'ятірки має Харків.
Нагадаємо, через дефіцит кадрів на ринку праці українські роботодавці дедалі частіше наймають працівників віком 50+. Найбільший попит мають водії, продавці, бухгалтери, кухарі та медичні працівники, а для підтримки людей старшого віку в Україні також діє проєкт "Досвід має значення".
Також РБК-Україна розповідало, які вакансії та зарплати пропонують неповнолітнім в Україні.