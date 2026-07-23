Зарплаты в Украине растут? В каких городах платят больше всего

Средняя зарплата в Украине на июль 2026 года достигла 30 тысяч гривен. За год оплата труда выросла во всех самых больших городах страны, а самые высокие зарплаты традиционно предлагают в Киеве и Львове.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Цена жизни. Сколько действительно стоит проживать в крупнейших городах Украины".
Главное:
По данным Work.ua, средняя зарплата в Украине сейчас составляет 30 000 гривен.
Самый высокий уровень оплаты труда среди крупнейших городов зафиксирован в:
При этом в компании отмечают, что в среднем средние зарплаты в крупных городах за год выросли примерно на 20%.
Средние зарплаты в разных городах Украины (инфографика РБК-Украина)
Больше всего среди пяти крупнейших городов зарплаты выросли во Львове - на 23%.
Также существенный рост зафиксировали:
В Work.ua уточнили, что средняя зарплата в Киеве рассчитана на основе данных из 53 653 вакансий, размещенных на платформе за последние три месяца.
По данным Work.ua, больше всего за последний год выросли зарплаты у представителей нескольких массовых профессий.
В частности:
Таким образом, среди крупнейших городов Украины самые высокие средние зарплаты остаются в Киеве и Львове, тогда как самый низкий показатель среди этой пятерки у Харькова.
Напомним, из-за дефицита кадров на рынке труда украинские работодатели все чаще нанимают работников в возрасте 50+. Наибольшим спросом пользуются водители, продавцы, бухгалтеры, повара и медицинские работники, а для поддержки людей старшего возраста в Украине также действует проект "Опыт имеет значение".
Также РБК-Украина рассказывало, какие вакансии и зарплаты предлагают несовершеннолетним в Украине.