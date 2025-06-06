Зарплати в Україні зросли на чверть: кому платять понад 50 тисяч гривень

У першому кварталі 2025 року найвища заробітна плата у сфері "Інформація та телекомунікації", де вона зросла на 32,6% до 65 579 гривень.

На другому місці - "Фінансова та страхова діяльність". Фінансисти в середньому одержують 50 289 гривень. Зростання на 28,6%.

Далі йде "Професійна, наукова та технічна діяльність" - 30 868 гривень. Ріст на 17,3%.

У сфері "Державне управління та оборона" зарплати зросли на 20,6% до 28 184 гривень.

Найнижчі зарплати в освіті - 14 307 гривень. За рік зарплати зросли на 13,1%.

