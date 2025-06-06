Зарплати в Україні зросли на чверть: кому платять понад 50 тисяч гривень

Середня зарплата штатних працівників в Україні зросла до 23 460 гривень. Фінансистами та айтішникам платять значно більше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики (Держстат).
У першому кварталі 2025 року найвища заробітна плата у сфері "Інформація та телекомунікації", де вона зросла на 32,6% до 65 579 гривень.
На другому місці - "Фінансова та страхова діяльність". Фінансисти в середньому одержують 50 289 гривень. Зростання на 28,6%.
Далі йде "Професійна, наукова та технічна діяльність" - 30 868 гривень. Ріст на 17,3%.
У сфері "Державне управління та оборона" зарплати зросли на 20,6% до 28 184 гривень.
Найнижчі зарплати в освіті - 14 307 гривень. За рік зарплати зросли на 13,1%.
Нагадаємо, в доларовому еквіваленті зарплати в Україні зросли у першому кварталі 2025 року до 562 доларів. Вони вище за довоєнні, коли вони складали 514 доларів.
Як зазначають в НБУ, брак працівників підтримує зростання номінальних зарплат, проте висока інфляція зумовлює повільніше підвищення реальних зарплат.
Крім того, за даними сайтів пошуку роботи, а також дослідження Державної служби зайнятості, очікування шукачів роботи щодо оплати праці є зіставними з пропозиціями роботодавців, що обмежує потенціал суттєвішого зростання зарплат в майбутньому.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.