Середня зарплата українців зросла до 560 доларів: як вона змінилася за 30 років

Зарплати українців зростають високими темпами як в гривневому, так і в доларовому еквіваленті. Вони перевищують довоєнний рівень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики (Держстат ).

У доларовому еквіваленті зарплата зросла до 562 доларів. Вона вища за довоєнний рівень: у 2021 році зарплата становила 514 доларів.

За даними статистичного відомства, середня зарплата штатних працівників в Україні в першому кварталі 2025 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросла на 24,1% до 23 460 гривень.

Зарплати в Україні

За даними НБУ, брак працівників підтримує зростання номінальних зарплат, проте висока інфляція зумовлює повільніше підвищення реальних зарплат. Інфляція вже досягла 15%, однак у другій половині вона знизиться.

НБУ очікує, що у 2025 році зростання номінальної зарплати становитиме 17,7%, реальної (з урахуванням інфляції) - 3,9%. У 2026 році номінальна зарплата зросте на 9,4%, реальна - на 3,3%. У 2027 році номінальна зарплата зросте на 8,8%, реальна - на 3,5%.

Курс долара знижувався з початку 2025 року. Зараз він на 50 копійок нижчий, ніж на наприкінці минулого року. У травні курс зріс в порівнянні з лютим 2022 року на 45,8%. Інфляція за цей період становила близько 60%.

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