ua en ru
Пт, 06 червня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Середня зарплата українців зросла до 560 доларів: як вона змінилася за 30 років

Україна, П'ятниця 06 червня 2025 14:35
UA EN RU
Середня зарплата українців зросла до 560 доларів: як вона змінилася за 30 років Фото: зарплати зросли до 560 доларів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Зарплати українців зростають високими темпами як в гривневому, так і в доларовому еквіваленті. Вони перевищують довоєнний рівень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики (Держстат).

За даними статистичного відомства, середня зарплата штатних працівників в Україні в першому кварталі 2025 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросла на 24,1% до 23 460 гривень.

У доларовому еквіваленті зарплата зросла до 562 доларів. Вона вища за довоєнний рівень: у 2021 році зарплата становила 514 доларів.

Середня зарплата українців зросла до 560 доларів: як вона змінилася за 30 років

Зарплати в Україні

За даними НБУ, брак працівників підтримує зростання номінальних зарплат, проте висока інфляція зумовлює повільніше підвищення реальних зарплат. Інфляція вже досягла 15%, однак у другій половині вона знизиться.

НБУ очікує, що у 2025 році зростання номінальної зарплати становитиме 17,7%, реальної (з урахуванням інфляції) - 3,9%. У 2026 році номінальна зарплата зросте на 9,4%, реальна - на 3,3%. У 2027 році номінальна зарплата зросте на 8,8%, реальна - на 3,5%.

Курс долара знижувався з початку 2025 року. Зараз він на 50 копійок нижчий, ніж на наприкінці минулого року. У травні курс зріс в порівнянні з лютим 2022 року на 45,8%. Інфляція за цей період становила близько 60%.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Державна служба статистики Зарплата в Україні
NEWS
"Прильоти", місто в диму і без світла. Все про ситуацію в Тернополі після наймасованішої атаки
"Прильоти", місто в диму і без світла. Все про ситуацію в Тернополі після наймасованішої атаки
DAILY
Чорний день авіації РФ. Чи зупинить Кремль обстріли після удару СБУ по літаках
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Чорний день авіації РФ. Чи зупинить Кремль обстріли після удару СБУ по літаках