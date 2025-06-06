Зарплаты в Украине выросли на четверть: кому платят больше 50 тысяч гривен

Зарплаты в Украине

Напомним, в долларовом эквиваленте зарплаты в Украине выросли в первом квартале 2025 года до 562 долларов. Они выше довоенных, когда они составляли 514 долларов.

Как отмечают в НБУ, нехватка работников поддерживает рост номинальных зарплат, однако высокая инфляция обусловливает медленное повышение реальных зарплат.

Кроме того, по данным сайтов поиска работы, а также исследования Государственной службы занятости, ожидания соискателей работы по оплате труда сопоставимы с предложениями работодателей, что ограничивает потенциал существенного роста зарплат в будущем.

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