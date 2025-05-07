Зарплати в Україні зросли на 25% за рік: хто заробляє найбільше
За рік медіанна зарплата в Україні зросла на 25% і сягнула 21 500 гривень. Найбільший приріст зафіксували у сфері будівництва та логістики, тоді як освіта й оборонна служба навпаки втратили у доходах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані OLX Робота.
За даними аналітиків, медіанна зарплата в Україні зросла з 17 200 гривень у березні 2024 року до 21 500 грн у березні 2025-го. Найбільше зростання зафіксували у робітничих спеціальностях, тоді як низка сфер показала стагнацію або спад.
Де платять більше
Найбільший приріст зарплат відбувся в таких категоріях:
- будівництво / облицювальні роботи - +32% (з 21 500 до 28 500 гривень);
- логістика / склад / доставка - +30% (з 19 200 до 25 000 гривень);
- клінінг / домашній персонал - +23% (з 8500 до 10 500 гривень);
- будівництво та ремонт - +23% (з 5500 до 6750 гривень);
- роздрібна торгівля / продажі / закупки - +21% (з 16 500 до 20 000 гривень).
Аналітики зазначають, що попит на кваліфікованих робітників зростає, тож і зарплати в цих секторах підтягуються вгору.
Хто недорахувався
Натомість зниження або відсутність зростання спостерігається у сферах:
- освіта / переклад - спад на 25% (з 10 000 до 7500 гривень);
- служба в Силах оборони - спад на 2% (з 72 000 до 70 800 гривень);
- реклама / дизайн / PR - без змін (середня зарплата залишилась незмінною);
- колл-центри / телекомунікації - без змін;
- початок кар’єри / студенти - символічне зростання на 1% (з 17 500 до 17 700 гривень).
Платформа OLX Робота пояснює, що сфери з прив’язкою до бюджету або фрилансу чутливо реагують на економічні коливання. Водночас зростання попиту на робітничі спеціальності, зокрема у сферах будівництва, логістики та побутового обслуговування стимулює зарплатне зростання.
Раніше РБК-Україна писало, що на українському ринку праці найбільший дефіцит кадрів спостерігається серед кваліфікованих робітників і фахівців з вищою освітою. За даними Держслужби зайнятості, щодня відкрито понад 230 тисяч вакансій, найбільше - у сферах торгівлі, послуг, виробництва та освіти.
Також ми розповідали, що зарплати чиновників в Україні значно вищі за середні по країні, але зростають повільніше. У березні 2025 року середня зарплата в центральних держорганах становила 54,2 тисячі гривень (+15,6% за рік), тоді як по країні - 19,4 тисячі гривень (+25,9%). Найвищі виплати - у НАЗК, НКРЕКП та Апараті ВР.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.