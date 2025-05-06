Критично бракує спеціалістів: кого терміново шукають роботодавці в Україні

У Державній службі зайнятості зазначають, що найскладніше знайти кваліфікованих робітників і фахівців з вищою освітою - саме ці категорії залишаються найдефіцитнішими на ринку праці.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал .

На Єдиному порталі вакансій, створеному Державною службою зайнятості, щодня розміщують понад 230 тисяч оголошень про роботу. Це платформа, яка об’єднує пропозиції як самої Служби, так і приватних сайтів - Work.ua, Robota.ua тощо.

Такий обсяг інформації дає змогу аналізувати тренди на ринку праці та виявляти найбільш затребувані професії.

Чотири категорії попиту

Аналітики виділили чотири основні категорії працівників, на яких є попит:

Сфера торгівлі та послуг. Це продавці, адміністратори, кухарі, бариста, офіціанти та торгові представники. Попит тут стабільно високий через кадрову плинність.

Це продавці, адміністратори, кухарі, бариста, офіціанти та торгові представники. Попит тут стабільно високий через кадрову плинність. Кваліфіковані робітники. Найбільше вакансій для водіїв, слюсарів, електриків, швачок і комплектувальників. Це спеціалісти, які мають профосвіту або досвід.

Найбільше вакансій для водіїв, слюсарів, електриків, швачок і комплектувальників. Це спеціалісти, які мають профосвіту або досвід. Професіонали з вищою освітою. Бухгалтери, лікарі, інженери, технологи, вчителі та економісти - у великому дефіциті. Їхня підготовка вимагає часу та інвестицій.

Бухгалтери, лікарі, інженери, технологи, вчителі та економісти - у великому дефіциті. Їхня підготовка вимагає часу та інвестицій. Некваліфіковані робітники. Потрібні вантажники, прибиральники, підсобні працівники, комірники. Основна проблема - низька оплата, тому вакансії часто залишаються відкритими.

Найбільший дефіцит - у "середньому" та "вищому" сегменті

За словами аналітиків, найскладніше знайти кваліфікованих робітників і професіоналів. Вони залишаються найбільш дефіцитними категоріями на ринку праці.