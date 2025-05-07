Зарплаты в Украине выросли на 25% за год: кто зарабатывает больше всех
За год медианная зарплата в Украине выросла на 25% и достигла 21 500 гривен. Наибольший прирост зафиксировали в сфере строительства и логистики, тогда как образование и оборонная служба наоборот потеряли в доходах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Работа.
По данным аналитиков, медианная зарплата в Украине выросла с 17 200 гривен в марте 2024 года до 21 500 грн в марте 2025-го. Наибольший рост зафиксировали в рабочих специальностях, тогда как ряд сфер показал стагнацию или спад.
Где платят больше
Наибольший прирост зарплат произошел в таких категориях:
- строительство / облицовочные работы - +32% (с 21 500 до 28 500 гривен);
- логистика/склад/доставка - +30% (с 19 200 до 25 000 гривен);
- клининг/домашний персонал - +23% (с 8500 до 10 500 гривен);
- строительство и ремонт - +23% (с 5500 до 6750 гривен);
- розничная торговля / продажи / закупки - +21% (с 16 500 до 20 000 гривен).
Аналитики отмечают, что спрос на квалифицированных рабочих растет, поэтому и зарплаты в этих секторах подтягиваются вверх.
Кто недосчитался
Зато снижение или отсутствие роста наблюдается в сферах:
- образование / перевод - спад на 25% (с 10 000 до 7500 гривен);
- служба в Силах обороны - спад на 2% (с 72 000 до 70 800 гривен);
- реклама / дизайн / PR - без изменений (средняя зарплата осталась неизменной);
- колл-центры / телекоммуникации - без изменений;
- начало карьеры / студенты - символический рост на 1% (с 17 500 до 17 700 гривен).
Платформа OLX Работа объясняет, что сферы с привязкой к бюджету или фрилансу чувствительно реагируют на экономические колебания. В то же время рост спроса на рабочие специальности, в частности в сферах строительства, логистики и бытового обслуживания стимулирует зарплатный рост.
Ранее РБК-Украина писало, что на украинском рынке труда наибольший дефицит кадров наблюдается среди квалифицированных рабочих и специалистов с высшим образованием. По данным Госслужбы занятости, ежедневно открыто более 230 тысяч вакансий, больше всего - в сферах торговли, услуг, производства и образования.
Также мы рассказывали, что зарплаты чиновников в Украине значительно выше средних по стране, но растут медленнее. В марте 2025 года средняя зарплата в центральных госорганах составляла 54,2 тысячи гривен (+15,6% за год), тогда как по стране - 19,4 тысячи гривен (+25,9%). Самые высокие выплаты - в НАПК, НКРЭКУ и Аппарате ВР.
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