Зарплати в Україні 2025: хто заробляв найбільше та де зросли доходи

Сфера оборони, будівництво та автосервіс залишаються лідерами за рівнем доходів, тоді як найбільший приріст зарплат спостерігається у сервісних професіях та роботі за кордоном.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на реліз ОЛХ.
За даними платформи OLX Робота, у листопаді 2025 року найвищу медіанну зарплату отримували працівники Сил оборони - 70 550 гривень. До категорії входять вакансії для контрактників, операторів БПЛА, зв’язківців та механіків.
На другому місці - фасадники з медіанною зарплатою 52 500 гривень, а також штукатури, далекобійники та брокери у сфері нерухомості з доходом близько 50 000 гривень.
Серед інших високооплачуваних професій:
Найбільше від початку року виросли зарплати у категорії "Робота за кордоном":
У внутрішніх вакансіях суттєво додали брокери (+100%, 50 000 гривень) та виконроби (+28%, 45 000 гривень).
У сервісних сферах відзначено стабільне зростання:
Отже, стабільно високі доходи зберігають оборонний сектор, будівництво та автосферу, а найдинамічніше зростають зарплати у сервісних професіях, готельно-ресторанному бізнесі та роботі за кордоном.
Аналіз розроблений на основі даних OLX Робота, листопад 2025 у порівнянні з січнем 2025. Фокус платформи - посади "блакитних комірців", тож до аналізу взяли вакансії зі сфер будівництва, виробництва, логістики та ін.
