Зарплаты в Украине 2025: кто зарабатывал больше всех и где выросли доходы

Самые высокие зарплаты на рынке труда

По данным платформы OLX Работа, в ноябре 2025 года самую высокую медианную зарплату получали работники Сил обороны - 70 550 гривен. В категорию входят вакансии для контрактников, операторов БПЛА, связистов и механиков.

На втором месте - фасадчики с медианной зарплатой 52 500 гривен, а также штукатуры, дальнобойщики и брокеры в сфере недвижимости с доходом около 50 000 гривен.

Среди других высокооплачиваемых профессий:

рихтовщик - 48 500 гривен;

прораб и каменщик - 45 000 гривен;

плиточник - 41 000 гривен;

строитель, маляр, автоэлектрик, автомаляр - 40 000 гривен;

сварщик, монтажник, автослесарь, механик - 35 000 гривен;

супервайзер в торговле и стоматолог - 35 000 гривен.

Самый динамичный рост зарплат

Больше всего с начала года выросли зарплаты в категории "Работа за рубежом":

повар - +357% (до 8 000 гривен);

разнорабочий - +46% (до 4 250 гривен).

Во внутренних вакансиях существенно прибавили брокеры (+100%, 50 000 гривен) и прорабы (+28%, 45 000 гривен).

В сервисных сферах отмечен стабильный рост:

руководитель отдела продаж - +32% (33 750 гривен);

менеджер в гостинично-ресторанном бизнесе - +21% (24 500 гривен);

торговый представитель - +18% (26 500 гривен);

пекарь - +18% (20 000 гривен);

супервайзер - +17% (35 000 гривен).

Итак, стабильно высокие доходы сохраняют оборонный сектор, строительство и автосфера, а динамично растут зарплаты в сервисных профессиях, гостинично-ресторанном бизнесе и работе за рубежом.

Анализ разработан на основе данных OLX Работа, ноябрь 2025 по сравнению с январем 2025. Фокус платформы - должности "голубых воротничков", поэтому в анализ взяли вакансии из сфер строительства, производства, логистики и др.