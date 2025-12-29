Зарплаты в Украине 2025: кто зарабатывал больше всех и где выросли доходы
Сфера обороны, строительство и автосервис остаются лидерами по уровню доходов, тогда как наибольший прирост зарплат наблюдается в сервисных профессиях и работе за рубежом.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на релиз ОЛХ.
Самые высокие зарплаты на рынке труда
По данным платформы OLX Работа, в ноябре 2025 года самую высокую медианную зарплату получали работники Сил обороны - 70 550 гривен. В категорию входят вакансии для контрактников, операторов БПЛА, связистов и механиков.
На втором месте - фасадчики с медианной зарплатой 52 500 гривен, а также штукатуры, дальнобойщики и брокеры в сфере недвижимости с доходом около 50 000 гривен.
Среди других высокооплачиваемых профессий:
- рихтовщик - 48 500 гривен;
- прораб и каменщик - 45 000 гривен;
- плиточник - 41 000 гривен;
- строитель, маляр, автоэлектрик, автомаляр - 40 000 гривен;
- сварщик, монтажник, автослесарь, механик - 35 000 гривен;
- супервайзер в торговле и стоматолог - 35 000 гривен.
Самый динамичный рост зарплат
Больше всего с начала года выросли зарплаты в категории "Работа за рубежом":
- повар - +357% (до 8 000 гривен);
- разнорабочий - +46% (до 4 250 гривен).
Во внутренних вакансиях существенно прибавили брокеры (+100%, 50 000 гривен) и прорабы (+28%, 45 000 гривен).
В сервисных сферах отмечен стабильный рост:
- руководитель отдела продаж - +32% (33 750 гривен);
- менеджер в гостинично-ресторанном бизнесе - +21% (24 500 гривен);
- торговый представитель - +18% (26 500 гривен);
- пекарь - +18% (20 000 гривен);
- супервайзер - +17% (35 000 гривен).
Итак, стабильно высокие доходы сохраняют оборонный сектор, строительство и автосфера, а динамично растут зарплаты в сервисных профессиях, гостинично-ресторанном бизнесе и работе за рубежом.
Анализ разработан на основе данных OLX Работа, ноябрь 2025 по сравнению с январем 2025. Фокус платформы - должности "голубых воротничков", поэтому в анализ взяли вакансии из сфер строительства, производства, логистики и др.
