Зарплаты в Украине 2025: кто зарабатывал больше всех и где выросли доходы

Понедельник 29 декабря 2025 13:36
У кого в Украине были самые высокие зарплаты в 2025 году (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Сфера обороны, строительство и автосервис остаются лидерами по уровню доходов, тогда как наибольший прирост зарплат наблюдается в сервисных профессиях и работе за рубежом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на релиз ОЛХ.

Самые высокие зарплаты на рынке труда

По данным платформы OLX Работа, в ноябре 2025 года самую высокую медианную зарплату получали работники Сил обороны - 70 550 гривен. В категорию входят вакансии для контрактников, операторов БПЛА, связистов и механиков.

На втором месте - фасадчики с медианной зарплатой 52 500 гривен, а также штукатуры, дальнобойщики и брокеры в сфере недвижимости с доходом около 50 000 гривен.

Среди других высокооплачиваемых профессий:

  • рихтовщик - 48 500 гривен;
  • прораб и каменщик - 45 000 гривен;
  • плиточник - 41 000 гривен;
  • строитель, маляр, автоэлектрик, автомаляр - 40 000 гривен;
  • сварщик, монтажник, автослесарь, механик - 35 000 гривен;
  • супервайзер в торговле и стоматолог - 35 000 гривен.

Самый динамичный рост зарплат

Больше всего с начала года выросли зарплаты в категории "Работа за рубежом":

  • повар - +357% (до 8 000 гривен);
  • разнорабочий - +46% (до 4 250 гривен).

Во внутренних вакансиях существенно прибавили брокеры (+100%, 50 000 гривен) и прорабы (+28%, 45 000 гривен).

В сервисных сферах отмечен стабильный рост:

  • руководитель отдела продаж - +32% (33 750 гривен);
  • менеджер в гостинично-ресторанном бизнесе - +21% (24 500 гривен);
  • торговый представитель - +18% (26 500 гривен);
  • пекарь - +18% (20 000 гривен);
  • супервайзер - +17% (35 000 гривен).

Итак, стабильно высокие доходы сохраняют оборонный сектор, строительство и автосфера, а динамично растут зарплаты в сервисных профессиях, гостинично-ресторанном бизнесе и работе за рубежом.

Анализ разработан на основе данных OLX Работа, ноябрь 2025 по сравнению с январем 2025. Фокус платформы - должности "голубых воротничков", поэтому в анализ взяли вакансии из сфер строительства, производства, логистики и др.

Читайте также о том, что строительная отрасль Украины сегодня имеет критически высокий спрос на специалистов, который будет только расти в процессе восстановления страны. Профессии каменщика, сантехника и электрика остаются сферами, где человеческий труд заменить нельзя.

Ранее мы писали о том, что украинский рынок труда продолжает перестраиваться, и некоторые изменения уже становятся заметными даже невооруженным глазом. В нескольких сферах количество вакансий за последние четыре года упало настолько резко, что некоторые профессии фактически "вымываются" с рынка.

