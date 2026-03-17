Зарплати та стрес: чому українці масово звільняються із ресторанів та готелів

Головне: 82% роботодавців заявляють про критичну нестачу персоналу, найбільший дефіцит - серед кухарів та офіціантів .

. Для 30-40% працівників рівень доходу за останній рік не змінився, водночас у 25% зарплата зросла.

за останній рік не змінився, водночас у 25% зарплата зросла. 55% опитаних відчули зміну умов праці через перебої зі світлом та водою взимку; 52% скаржаться на фізичне виснаження .

через перебої зі світлом та водою взимку; 52% скаржаться на . 16% персоналу планує залишити галузь вже у найближчі пів року через стрес та низьку оплату.

вже у найближчі пів року через стрес та низьку оплату. Бізнес інвестує в автономність: 71% закладів придбали генератори та акумулятори.

Тривалі перебої з електро- та водопостачанням взимку 2025-2026 років стали серйозним викликом для української сфери HoReCa (сегмент сфери послуг, що об’єднує готельний бізнес та заклади громадського харчування, - ред.). Попри труднощі, 64% закладів продовжують функціонувати у звичайному режимі, хоча значна частина бізнесу та персоналу працює на межі виснаження.

Вплив блекаутів на умови та оплату праці

Зимові вимкнення світла змінили умови роботи для 55% респондентів. Працівники зазначають, що навантаження стало більш виснажливим через холодні приміщення та необхідність виконувати процеси вручну (52%), а 45% повідомили про зростання тривожності. Крім того, у 39% випадків зменшилася кількість клієнтів, що призвело до нестабільності графіків.

Щодо фінансового питання, то у 30-40% працівників рівень доходу залишився статичним. Про суттєве зростання зарплати повідомили лише 17% опитаних, тоді як 11% зафіксували суттєве зниження заробітків.

Кадровий голод та плани персоналу

Галузь стикається з безпрецедентним дефіцитом кадрів - про нього заявляють 82% роботодавців. Найважче знайти кухарів, офіціантів та барменів. При цьому настрої серед тих, хто вже працює, залишаються тривожними:

24% розглядають перехід в іншу галузь протягом 1-2 років;

протягом 1-2 років; 16% хочуть піти з HoReCa вже протягом найближчих шести місяців;

вже протягом найближчих шести місяців; 31% ще не визначилися зі своїми планами.

Основними причинами звільнень називають високий рівень стресу (46%), низьку оплату праці (44%) та відсутність кар'єрного зростання (29%).

Адаптація бізнесу та запит на підтримку

Для забезпечення безперебійної роботи 71% роботодавців інвестували у генератори та системи автономного живлення. Водночас 9% закладів були змушені закритися протягом останніх трьох місяців через зростання витрат на оренду та енергоносії.

Роботодавці наголошують, що для стабілізації ситуації необхідна допомога держави. Зокрема, 75% опитаних виступають за запровадження податкових пільг для малого та середнього бізнесу та запуск програм допомоги для підвищення автономності закладів.