Зарплати та стрес: чому українці масово звільняються із ресторанів та готелів

Близько 55% працівників кафе та ресторанів відчули погіршення умов праці через зимові блекаути, а 82% роботодавців зіткнулися з критичним дефіцитом кадрів. Кожен шостий фахівець галузі планує змінити сферу діяльності вже у найближчі пів року.
Подробиці про стан ринку, зарплати та кар'єрні плани працівників галузі розповідає РБК-Україна з посиланням на дані OLX Робота.
Головне:
Тривалі перебої з електро- та водопостачанням взимку 2025-2026 років стали серйозним викликом для української сфери HoReCa (сегмент сфери послуг, що об’єднує готельний бізнес та заклади громадського харчування, - ред.). Попри труднощі, 64% закладів продовжують функціонувати у звичайному режимі, хоча значна частина бізнесу та персоналу працює на межі виснаження.
Зимові вимкнення світла змінили умови роботи для 55% респондентів. Працівники зазначають, що навантаження стало більш виснажливим через холодні приміщення та необхідність виконувати процеси вручну (52%), а 45% повідомили про зростання тривожності. Крім того, у 39% випадків зменшилася кількість клієнтів, що призвело до нестабільності графіків.
Щодо фінансового питання, то у 30-40% працівників рівень доходу залишився статичним. Про суттєве зростання зарплати повідомили лише 17% опитаних, тоді як 11% зафіксували суттєве зниження заробітків.
Галузь стикається з безпрецедентним дефіцитом кадрів - про нього заявляють 82% роботодавців. Найважче знайти кухарів, офіціантів та барменів. При цьому настрої серед тих, хто вже працює, залишаються тривожними:
Основними причинами звільнень називають високий рівень стресу (46%), низьку оплату праці (44%) та відсутність кар'єрного зростання (29%).
Для забезпечення безперебійної роботи 71% роботодавців інвестували у генератори та системи автономного живлення. Водночас 9% закладів були змушені закритися протягом останніх трьох місяців через зростання витрат на оренду та енергоносії.
Роботодавці наголошують, що для стабілізації ситуації необхідна допомога держави. Зокрема, 75% опитаних виступають за запровадження податкових пільг для малого та середнього бізнесу та запуск програм допомоги для підвищення автономності закладів.
Раніше РБК-Україна писало, що ринок праці в Україні суттєво змінився з 2022 року. Зарплати значно зросли, а попит і пропозиція на вакансії змістилися. Медіанна зарплата підскочила майже на 94%, а серед найоплачуваніших професій - брокери з нерухомості та служба в Силах оборони.
Також ми розповідали, що логістична галузь в Україні стала однією з найшвидше зростаючих за зарплатами у 2026 році. За рік доходи в цій сфері зросли в середньому на 28%, а в окремих професіях - навіть понад 100%.