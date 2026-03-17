Зарплаты и стресс: почему украинцы массово увольняются из ресторанов и гостиниц

Длительные перебои с электро- и водоснабжением зимой 2025-2026 годов стали серьезным вызовом для украинской сферы HoReCa (сегмент сферы услуг, объединяющий гостиничный бизнес и заведения общественного питания, - ред.) Несмотря на трудности, 64% заведений продолжают функционировать в обычном режиме, хотя значительная часть бизнеса и персонала работает на грани истощения.

Влияние блэкаутов на условия и оплату труда

Зимние отключения света изменили условия работы для 55% респондентов. Работники отмечают, что нагрузка стала более изнурительной из-за холодных помещений и необходимости выполнять процессы вручную (52%), а 45% сообщили о росте тревожности. Кроме того, в 39% случаев уменьшилось количество клиентов, что привело к нестабильности графиков.

Что касается финансового вопроса, то у 30-40% работников уровень дохода остался статичным. О существенном росте зарплаты сообщили лишь 17% опрошенных, тогда как 11% зафиксировали существенное снижение заработков.

Кадровый голод и планы персонала

Отрасль сталкивается с беспрецедентным дефицитом кадров - о нем заявляют 82% работодателей. Труднее всего найти поваров, официантов и барменов. При этом настроения среди тех, кто уже работает, остаются тревожными:

24% рассматривают переход в другую отрасль в течение 1-2 лет;

в течение 1-2 лет; 16% хотят уйти из HoReCa уже в течение ближайших шести месяцев;

уже в течение ближайших шести месяцев; 31% еще не определились со своими планами.

Основными причинами увольнений называют высокий уровень стресса (46%), низкую оплату труда (44%) и отсутствие карьерного роста (29%).

Адаптация бизнеса и запрос на поддержку

Для обеспечения бесперебойной работы 71% работодателей инвестировали в генераторы и системы автономного питания. В то же время 9% заведений были вынуждены закрыться в течение последних трех месяцев из-за роста расходов на аренду и энергоносители.

Работодатели отмечают, что для стабилизации ситуации необходима помощь государства. В частности, 75% опрошенных выступают за введение налоговых льгот для малого и среднего бизнеса и запуск программ помощи для повышения автономности заведений.