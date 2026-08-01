Зарплати у Польщі 2026: у яких галузях заробляють найбільше і де доходи зростають
У Польщі найшвидше зростають зарплати у сфері логістики та складських послуг. За рік оплата праці там збільшилася на 8,1%, тоді як у більшості інших галузей темпи підвищення були нижчими.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження аналітичного центру міжнародної компанії з працевлаштування Gremi Personal.
Головне:
- Зарплати у логістиці та складських послугах в Польщі за рік зросли на 8,1% - це найвищий показник серед основних галузей економіки.
- Середня зарплата у логістиці досягла 9 522 злотих брутто на місяць.
- Найповільніше оплата праці зростала у виробництві харчових продуктів - лише на 3,1% за рік.
- Попит на працівників у логістиці підтримує активний розвиток складської інфраструктури та дефіцит кадрів.
- Експерти прогнозують, що у другій половині року роботодавці підвищуватимуть зарплати переважно для найбільш затребуваних спеціалістів, а не масово в усіх галузях.
Скільки заробляють у Польщі
У травні середня зарплата у логістиці досягла 9 522 злотих брутто. Друге місце за темпами зростання посіло виробництво іншого транспортного обладнання, де зарплати за рік збільшилися на 7,1% і сягнули 10 482 злотих.
Також суттєве підвищення зафіксували у:
- легкій промисловості (+6%, до 6602 злотих);
- HoReCa (+5,9%, до 6783 злотих);
- будівництві (+5,4%, до 8913 злотих);
- машинобудуванні (+5,3%, до 9873 злотих);
- роздрібній торгівлі (+5,3%, до 6973 злотих).
Водночас найповільніше зарплати зростали у виробництві харчових продуктів - лише на 3,1% за рік (до 7704 злотих). Помірне підвищення також спостерігалося у меблевій промисловості (+4,3%), автомобілебудуванні (+4,4%) та металургії (+4,7%).
За словами засновника Gremi Personal Євгена Кіріченка, зараз польський ринок праці вже не демонструє однакового підходу до підвищення зарплат у всіх секторах.
"Там, де попит зростає, компанії й надалі конкурують за працівників підвищенням зарплат. Натомість там, де виробництво чи продажі залишаються слабкими, роботодавці переходять до політики контролю витрат", - пояснив він.
Чому саме логістика
Аналітики пов'язують високі темпи зростання зарплат із дефіцитом працівників та активним розвитком складської інфраструктури.
За даними Colliers, у першому кварталі 2026 року валовий попит на складські площі в Польщі зріс більш ніж на 40% у річному вимірі. Через це компанії змушені активніше конкурувати за персонал і частіше звертаються до агенцій з працевлаштування.
Водночас експерти зазначають, що загалом зарплатна гонка у Польщі сповільнюється. У травні середня зарплата в бізнес-секторі становила 9 173,2 злотих брутто, що на 5,8% більше, ніж рік тому.
За прогнозами Gremi Personal, у другій половині року роботодавці переважно підвищуватимуть зарплати лише для найбільш дефіцитних професій, а не для всіх працівників.
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