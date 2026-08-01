Зарплати у Польщі 2026: у яких галузях заробляють найбільше і де доходи зростають

Головне: Зарплати у логістиці та складських послугах в Польщі за рік зросли на 8,1% - це найвищий показник серед основних галузей економіки.

у логістиці та складських послугах в Польщі за рік - це найвищий показник серед основних галузей економіки. Середня зарплата у логістиці досягла 9 522 злотих брутто на місяць.

брутто на місяць. Найповільніше оплата праці зростала у виробництві харчових продуктів - лише на 3,1% за рік.

- лише на 3,1% за рік. Попит на працівників у логістиці підтримує активний розвиток складської інфраструктури та дефіцит кадрів.

підтримує активний розвиток складської інфраструктури та дефіцит кадрів. Експерти прогнозують, що у другій половині року роботодавці підвищуватимуть зарплати переважно для найбільш затребуваних спеціалістів, а не масово в усіх галузях.

Скільки заробляють у Польщі

У травні середня зарплата у логістиці досягла 9 522 злотих брутто. Друге місце за темпами зростання посіло виробництво іншого транспортного обладнання, де зарплати за рік збільшилися на 7,1% і сягнули 10 482 злотих.

Також суттєве підвищення зафіксували у:

легкій промисловості (+6%, до 6602 злотих);

HoReCa (+5,9%, до 6783 злотих);

будівництві (+5,4%, до 8913 злотих);

машинобудуванні (+5,3%, до 9873 злотих);

роздрібній торгівлі (+5,3%, до 6973 злотих).

Водночас найповільніше зарплати зростали у виробництві харчових продуктів - лише на 3,1% за рік (до 7704 злотих). Помірне підвищення також спостерігалося у меблевій промисловості (+4,3%), автомобілебудуванні (+4,4%) та металургії (+4,7%).

За словами засновника Gremi Personal Євгена Кіріченка, зараз польський ринок праці вже не демонструє однакового підходу до підвищення зарплат у всіх секторах.

"Там, де попит зростає, компанії й надалі конкурують за працівників підвищенням зарплат. Натомість там, де виробництво чи продажі залишаються слабкими, роботодавці переходять до політики контролю витрат", - пояснив він.

Чому саме логістика

Аналітики пов'язують високі темпи зростання зарплат із дефіцитом працівників та активним розвитком складської інфраструктури.

За даними Colliers, у першому кварталі 2026 року валовий попит на складські площі в Польщі зріс більш ніж на 40% у річному вимірі. Через це компанії змушені активніше конкурувати за персонал і частіше звертаються до агенцій з працевлаштування.

Водночас експерти зазначають, що загалом зарплатна гонка у Польщі сповільнюється. У травні середня зарплата в бізнес-секторі становила 9 173,2 злотих брутто, що на 5,8% більше, ніж рік тому.

За прогнозами Gremi Personal, у другій половині року роботодавці переважно підвищуватимуть зарплати лише для найбільш дефіцитних професій, а не для всіх працівників.