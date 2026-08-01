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Зарплати у Польщі 2026: у яких галузях заробляють найбільше і де доходи зростають

12:07 01.08.2026 Сб
3 хв
Чого варто чекати працівникам до кінця року?
aimg Василина Копитко
Зарплати у Польщі 2026: у яких галузях заробляють найбільше і де доходи зростають Зарплати зростають з різними темпами (фото: Getty Images)
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У Польщі найшвидше зростають зарплати у сфері логістики та складських послуг. За рік оплата праці там збільшилася на 8,1%, тоді як у більшості інших галузей темпи підвищення були нижчими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження аналітичного центру міжнародної компанії з працевлаштування Gremi Personal.

Головне:

  • Зарплати у логістиці та складських послугах в Польщі за рік зросли на 8,1% - це найвищий показник серед основних галузей економіки.
  • Середня зарплата у логістиці досягла 9 522 злотих брутто на місяць.
  • Найповільніше оплата праці зростала у виробництві харчових продуктів - лише на 3,1% за рік.
  • Попит на працівників у логістиці підтримує активний розвиток складської інфраструктури та дефіцит кадрів.
  • Експерти прогнозують, що у другій половині року роботодавці підвищуватимуть зарплати переважно для найбільш затребуваних спеціалістів, а не масово в усіх галузях.

Скільки заробляють у Польщі

У травні середня зарплата у логістиці досягла 9 522 злотих брутто. Друге місце за темпами зростання посіло виробництво іншого транспортного обладнання, де зарплати за рік збільшилися на 7,1% і сягнули 10 482 злотих.

Також суттєве підвищення зафіксували у:

  • легкій промисловості (+6%, до 6602 злотих);
  • HoReCa (+5,9%, до 6783 злотих);
  • будівництві (+5,4%, до 8913 злотих);
  • машинобудуванні (+5,3%, до 9873 злотих);
  • роздрібній торгівлі (+5,3%, до 6973 злотих).

Водночас найповільніше зарплати зростали у виробництві харчових продуктів - лише на 3,1% за рік (до 7704 злотих). Помірне підвищення також спостерігалося у меблевій промисловості (+4,3%), автомобілебудуванні (+4,4%) та металургії (+4,7%).

За словами засновника Gremi Personal Євгена Кіріченка, зараз польський ринок праці вже не демонструє однакового підходу до підвищення зарплат у всіх секторах.

"Там, де попит зростає, компанії й надалі конкурують за працівників підвищенням зарплат. Натомість там, де виробництво чи продажі залишаються слабкими, роботодавці переходять до політики контролю витрат", - пояснив він.

Чому саме логістика

Аналітики пов'язують високі темпи зростання зарплат із дефіцитом працівників та активним розвитком складської інфраструктури.

За даними Colliers, у першому кварталі 2026 року валовий попит на складські площі в Польщі зріс більш ніж на 40% у річному вимірі. Через це компанії змушені активніше конкурувати за персонал і частіше звертаються до агенцій з працевлаштування.

Водночас експерти зазначають, що загалом зарплатна гонка у Польщі сповільнюється. У травні середня зарплата в бізнес-секторі становила 9 173,2 злотих брутто, що на 5,8% більше, ніж рік тому.

За прогнозами Gremi Personal, у другій половині року роботодавці переважно підвищуватимуть зарплати лише для найбільш дефіцитних професій, а не для всіх працівників.

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Раніше ми писали про те, що з 8 липня у Польщі посилили перевірки трудових контрактів іноземців. Інсперкція стежитиме за тим, щоб працівники були оформлені у штаті.

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