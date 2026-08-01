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Зарплаты в Польше 2026: в каких отраслях зарабатывают больше всего и где доходы растут

12:07 01.08.2026 Сб
3 мин
Чего следует ждать работникам до конца года?
aimg Василина Копытко
Зарплаты в Польше 2026: в каких отраслях зарабатывают больше всего и где доходы растут Зарплаты растут с разными темпами (фото: Getty Images)
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В Польше быстрее всего растут зарплаты в сфере логистики и складских услуг. За год оплата труда там увеличилась на 8,1%, в то время как в большинстве других отраслей темпы повышения были ниже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование аналитического центра международной компании по трудоустройству Gremi Personal.

Главное:

  • Зарплаты в логистике и складских услугах в Польше за год выросли на 8,1% - это самый высокий показатель среди основных отраслей экономики.
  • Средняя зарплата в логистике достигла 9 522 злотых брутто в месяц.
  • Медленнее всего оплата труда росла в производстве пищевых продуктов - всего на 3,1% за год.
  • Спрос на работников логистики поддерживает активное развитие складской инфраструктуры и дефицит кадров.
  • Эксперты прогнозируют, что во второй половине года работодатели будут повышать зарплаты преимущественно для наиболее востребованных специалистов, а не массово во всех отраслях.

Сколько зарабатывают в Польше

В мае средняя зарплата в логистике достигла 9 522 злотых брутто. Второе место по темпам роста заняло производство другого транспортного оборудования, где зарплаты за год увеличились на 7,1% и достигли 10 482 злотых.

Также существенное повышение зафиксировали в:

  • легкой промышленности (+6%, до 6602 злотых);
  • HoReCa (+5,9%, до 6783 злотых);
  • строительстве (+5,4%, до 8913 злотых);
  • машиностроении (+5,3%, до 9873 злотых);
  • розничной торговли (+5,3%, до 6973 злотых).

В то же время медленнее зарплаты росли в производстве пищевых продуктов - всего на 3,1% за год (до 7704 злотых). Умеренное повышение также наблюдалось в мебельной промышленности (+4,3%), автомобилестроении (+4,4%) и металлургии (+4,7%).

По словам основателя Gremi Personal Евгения Кириченко, сейчас польский рынок труда уже не демонстрирует одинаковый подход к повышению зарплат во всех секторах.

"Там, где спрос растет, компании и дальше конкурируют за работников повышением зарплат. Зато там, где производство или продажи остаются слабыми, работодатели переходят к политике контроля расходов", - пояснил он.

Почему именно логистика

Аналитики увязывают высокие темпы роста зарплат с дефицитом работников и активным развитием складской инфраструктуры.

По данным Colliers, в первом квартале 2026 года валовой спрос на складские площади в Польше вырос более чем на 40% в годовом исчислении. Поэтому компании вынуждены активнее конкурировать за персонал и чаще обращаются в агентства по трудоустройству.

В то же время, эксперты отмечают, что в целом зарплатная гонка в Польше замедляется. В мае средняя зарплата в бизнес-секторе составила 9 173,2 злотых брутто, что на 5,8% больше, чем год назад.

По прогнозам Gremi Personal, во второй половине года работодатели будут в основном повышать зарплаты только для самых дефицитных профессий, а не для всех работников.

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Ранее мы писали о том, что с 8 июля в Польше ужесточили проверки трудовых контрактов иностранцев. Инспектор будет следить за тем, чтобы работники были оформлены в штате.

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